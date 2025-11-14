Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el México vs Uruguay; partido amistoso rumbo al Mundial 2026

México se enfrentará ante Uruguay en su penúltimo partido de este 2025.

México volverá a presentarse en la cancha del Estadio TSM después de tres años de ausencia en la ciudad de Torreón; en esta ocasión su rival será Uruguay, selección que ya tiene amarrado su pase a la Copa del Mundo del 2026.

Esta será una gran oportunidad para los dirigidos por Javier Aguirre de regresar a la senda del triunfo de cara al torneo de la FIFA, en la que seremos anfitriones, pues desde que terminó la Copa Oro, el Tricolor no sabe lo que es ganar, tiene un empate ante Corea del Sur, Japón y Ecuador, y una dolorosa derrota ante Colombia.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de este fin de semana, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos, pues se podrían encontrar durante su participación en el Mundial 2026.

Estos son los convocados de Marcelo Bielsa para la Fecha FIFA de noviembre 📋 pic.twitter.com/mu66WfF0Ay — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 10, 2025

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido México vs Uruguay

El partido entre México y Uruguay se jugará este sábado, 15 de noviembre del 2025, en el Estadio TSM, ubicado en Torreón, Coahuila. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5. También estará disponible en Canal 7, TUDN y ViX.

Fecha: sábado 15 de noviembre del 2025

Hora: 19:00

Estadio: TSM

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

Posibles alineaciones del México vs Uruguay

MÉXICO: Carlos Acevedo, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erick Sánchez, Edson Álvarez, Gilberto Mora, Hirving Lozano, Jorge Ruvalcaba y Armando González

URUGUAY: Santiago Mele, Ronald Araújo, José María Giménez, Santiago Homenchenko, Sebastián Cáceres, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta, Brian Rodríguez y Federico Viñas.

#POV: ¡Estas viajando a Torreón con La Selección! 🛬🇲🇽



Nuestra llegada a la sede del siguiente partido fue capturada por el lente de @VivaAerobus. 🎥#SomosMéxico



*Publicidad para México* pic.twitter.com/oZzUgp6RGY — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 14, 2025

México quiere volver a conocer la derrota en la última Fecha FIFA del 2025

El equipo dirigido por Javier Aguirre viene de igualar el marcador 1-1 con Ecuador y perder 4-0 ante su similar de Colombia en la pasada Fecha FIFA, mientras que los de Marcelo Bielsa intentarán seguir con buen paso después de derrotar a Uzbekistán y República Dominicana.

Este partido también representa la gran oportunidad del Tricolor de cerrar el 2025 con una victoria frente a un rival de peso en la Conmebol, ya que desde que finalizó la Copa Oro, los pupilos del ‘Vasco’ Aguirre no conocen lo que es ganar, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

Después de enfrentar a Uruguay en Torreón, la Selección Mexicana preparará las maletas para viajar a Estados Unidos, donde afrontarán el último compromiso de este año ante la Selección de Paraguay.

DCO