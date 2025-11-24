Amaury Vergara sorprende a la Hormiga González con hermoso regalo importado de Tokio por ser campeón de goleo (VIDEO)

Las Chivas lograron meterse en el sexto puesto a la liguilla del futbol mexicano y conseguir que la ‘Hormiga’ González se convirtiera en campeón de goleo de la Liga MX, un trofeo que recibirá pronto el mexicano, pero por lo mientras Amaury Vergara premió al canterano rojiblanco con un regalo que trajo desde Tokio.

Antes de iniciar la liguilla enfrentando a Cruz Azul, el dueño del equipo asistió al entrenamiento de este lunes para hablar con el equipo y remarcar que tienen a todo un staff detrás de ellos que los va a respaldar en cada partido, además de reiterar que desde hace ya varios años las Chivas no tenían un campeón de goleo.

“Para darles estas palabras, recordarles lo importante que es que Chivas esté en la liguilla, lo bien que le hace al club. De parte de todo el staff, está muy contento e ilusionado; no nomás es esto, hay todo un club detrás de ustedes, para apoyarlos y vivir esta Liguilla juntos; estamos con ustedes en todos los partidos”, comentó Amaury Vergara en su discurso al equipo.

Al final del entrenamiento, nuestro presidente, @Amauryvz, nos compartió unas palabras y entregó un reconocimiento a nuestro campeón goleador, Armando González. pic.twitter.com/QbooTDenNK — CHIVAS (@Chivas) November 24, 2025

¿Qué le regaló Amaury Vergara a la Hormiga González?

Además de dar un discurso para todo el equipo, Amaury Vergara remarcó que “teníamos un tiempo sin tener campeón de goleo en Chivas; quiero compartir un reconocimiento a la Hormiga que está aquí con ustedes. Te lo busqué por todo Tokio (el regalo)”, pues desde el Apertura 2019, el Guadalajara no tenía a un goleador como lo es el delantero mexicano.

Como ya lo sabe la afición de las Chivas, Armando González es apodado el ‘Otaku del gol’, pues al joven futbolista le gusta todo el tema del anime y manga; es por eso que varias de sus celebraciones tienen que ver con Dragon Ball Z o Naruto. Es por eso que Amaury Vergara le regaló una figura de Yoichi Isagi, del anime ‘Blue Lock’.

Con apenas 22 años de edad, la ‘Hormiga’ González se llevó el campeonato de goleo con 12 tantos, igualando en el primer lugar de la tabla con Joao Pedro, de San Luis, y Paulinho, del Toluca, quien se convirtió en tricampeón de goleo de la Liga MX.

👏🏻 Felices de que el Campeón de Goleo sea nuevamente de la #CanteraRojiblanca 🇦🇹 pic.twitter.com/bqq9RMJAOB — CHIVAS (@Chivas) November 25, 2025

¿Quién fue el último campeón de goleo mexicano?

Además de que las Chivas no tenían un campeón de goleo desde el Apertura 2019, también desde hace algunas temporadas un delantero mexicano no ganaba este galardón, pues fue hace cinco torneos que un ariete azteca levantó este título individual.

Fue en el Clausura 2023 cuando Henry Martín del América anotó 14 goles en 17 jornadas para proclamarse campeón de goleo; después de eso, jugadores como Harold Preciado, Federico Viñas, Diber Cambindo, Salomón Rondón, Paulinho, Raúl Zuñiga y Uros Durdevic fueron los ganadores.

“Agradecido por todo lo que hacen por mí día con día. A mí me tocó meter los goles, pero todas las jugadas se crean en equipo; solo las empujé. Agradecido con todos, que me corrigen, que me ayudan a crecer. Estoy feliz y agradecido”, comentó la ‘Hormiga’ González.

