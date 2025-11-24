Penta Zero Miedo sufre dura lesión en Monday Night Raw y peligra el regreso de los Lucha Brothers | VIDEO

Aparente lesión de Penta en el Monday Night Raw de este 24 de noviembre pone en peligro el reencuentro de los Lucha Brothers.

El episodio de Monday Night Raw de este 24 de noviembre terminó con un sabor agridulce luego de una aparente lesión del luchador mexicano Penta “El Zero Miedo”, poniendo en riesgo el esperado regreso de los Lucha Brothers, el aclamado tag team con su hermano, Rey Fénix.

El oriundo de Ecatepec no pudo continuar su combate ante Solo Sikoa tras ejecutar una arriesgada huracarrana que lo dejó fuera del torneo The Last Time is Now, que definirá al último rival de John Cena en la WWE.

Apenas unos dos minutos después de sonar la campana, Sikoa llevó la acción al ringside y Penta respondió con un salto desde las barreras acolchadas. Aunque logró conectar la huracarrana, el mexicano cayó en seco sobre su hombro izquierdo.

El referí asistió de inmediato a El Zero Miedo, mientras el equipo médico ingresaba para revisarlo. Pese a los cánticos del público del Paycom Center, en Oklahoma, la lucha no pudo continuar y el combate fue detenido.

Apenas el fin de semana, en el evento Alianzas, la AAA adelantó el esperado regreso de los Lucha Brothers, el explosivo dúo formado por Penta y Rey Fénix.

Los Lucha Brothers retaron a Dominik Mysterio y a El Grande Americano para una lucha en parejas en el evento Guerra de Titanes, programado para el 20 de diciembre en la Arena Guadalajara, en Jalisco.

La caída con el hombro izquierdo, durante la Hurricanrana, en la que se ha lesionado Penta y que ha provocado que Solo Sikoa avance automáticamente a la siguiente ronda del torneo de John Cena.



Pinta horrible. #WWERAW pic.twitter.com/RYKCTDApzJ — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) November 25, 2025

Por la lesión de Penta, Solo Sikoa avanzó a las semifinales del torneo The Last Time is Now, y se medirá con Gunther, The Ring General, en el Monday Night Raw del 1 de diciembre. De ese combate saldrá el finalista que buscará convertirse en el último rival de John Cena en su lucha de retiro, programada para el Saturday Night’s Main Event del 13 de diciembre.

En el SmackDown del 28 de noviembre se definirán los dos últimos combates de cuartos de final, pese al hueco que dejó Sheamus tras quedar fuera por una lesión en el hombro.

El Guerrero Celta estaba programado para enfrentar a LA Knight, pero su baja abrió la incógnita sobre quién tomará su lugar. Aunque la WWE no ha anunciado al rival, se especula que podría ser The Miz.

SOLO SIKOA ADVANCES. 😤



We're getting GUNTHER vs. SOLO IN THE SEMIFINALS of THE LAST TIME IS NOW TOURNAMENT!



Updated bracket: pic.twitter.com/EZgE2jCqCT — WWE (@WWE) November 25, 2025

