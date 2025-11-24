Totalmente reprobable la fiesta en el GP de Las Vegas, piloto no soporta y se queja en transmisión en vivo (VIDEO)

Parece que el show en Las Vegas no es del agrado de Franco Colapinto, pues el volante de Alpine expresó su enojo hacia la prensa argentina, ya que en el momento en que el argentino estaba en la zona mixta, la organización del evento comenzó a lanzar fuegos pirotécnicos, algo que le molestó bastante al atleta.

Colapinto estaba hablando para los micrófonos de la prensa cuando comenzaron a tronar en el cielo los fuegos artificiales. En ese momento, el argentino guardó silencio y les dijo a los periodistas: “No te escucho nada, boludo. Hay perros, los animales. Son las diez de la noche. ¿Qué se creen que es Navidad, boludo?“.

El piloto argentino también se preocupó por los perritos que estuvieran cerca del lugar, pues el sonido de estos fuegos artificiales puede afectar a los lomitos por sus oídos sensibles, provocando daños auditivos, taquicardia y temblores.

El corredor argentino Franco Colapinto dejó una anécdota inolvidable al mostrar su gran molestia por la pirotecnia que rodeó el circuito de Las Vegas. Colapinto expresó su fuerte enfado durante una entrevista con el periodista Juan Fossaroli. El piloto lanzó una crítica directa… pic.twitter.com/bh6bjPjcK1 — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 24, 2025

¿Desde cuándo se corre el Gran Premio de Las Vegas en la F1?

Estados Unidos ya cuenta con tres carreras en su país dentro del calendario de la Fórmula 1: Austin, Miami y Las Vegas, pero el trazado que lleva menor tiempo dentro de la máxima categoría del automovilismo es el de la ciudad que nunca duerme.

La pista de Las Vegas Street Circuit se incorporó a la Fórmula 1 en 2023, año en el que se llevó la primera edición en Las Vegas, y este 2025 se llevó a cabo la tercera carrera en la historia del evento, el cual fue un poco criticado por algunos pilotos por la lluvia que se presentó durante la clasificación.

Estas quejas por parte de los protagonistas fueron sobre el poco agarre que tenía la pista, que parecía como manejar sobre hielo, y algunos más comentaron que fue la peor experiencia en la pista desde que iniciaron su carrera dentro del automovilismo.

El Campeonato de Pilotos se aprieta en las últimas dos carreras

El Campeonato de Pilotos está al rojo vivo después de lo ocurrido en el Gran Premio de Las Vegas, pues los dos McLaren perdieron todos los puntos que sumaron este fin de semana por ser descalificados de la competencia.

Con la victoria de Max Verstappen, el neerlandés llegó a 366 puntos en el campeonato y empató a Oscar Piastri en la tabla general, mientras que la pelea con Lando Norris pasó de 49 puntos a solo 24 unidades, así que ‘Mad Max’ aún tiene posibilidades de ser campeón.

En caso de que el piloto de Red Bull logre una victoria en Qatar, tanto en la carrera como en la Sprint Race, la diferencia sería aún más corta para la pelea en Abu Dabi.

