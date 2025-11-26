Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido Chivas vs Cruz Azul de cuartos de final de ida del Apertura 2025

La ida de cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX concluye este jueves 27 de noviembre, cuando Chivas reciba al Cruz Azul en el Estadio AKRON en una de las series que promete más emociones y que luce pareja por la actualidad de ambos equipos, dos de los denominados grandes de México.

El Guadalajara tuvo un gran cierre de campeonato luego de que obtuvo la victoria en siete de las últimas ocho jornadas de la fase regular, racha que le permitió hacerse del sexto y último lugar para ingresar de manera directa a la Liguilla por el título del balompié nacional.

🇦🇹 Una rivalidad histórica en donde nuevamente buscaremos el pase a la siguiente ronda 👏🏻https://t.co/cG8TfGQCJZ — CHIVAS (@Chivas) November 26, 2025

Por su parte, La Máquina dejó ir el liderato del Apertura 2025 en la última jornada tras su agónica derrota a manos de Pumas, resultado que le costó descender al tercer sitio de la clasificación y toparse con unas Chivas que quieren seguir sorprendiendo en su primer torneo con el argentino Gabriel Milito en el timón.

¿En qué canal ver EN VIVO y GRATIS el Chivas vs Cruz Azul?

El partido de ida de cuartos de final del Apertura 2025 entre Chivas y Cruz Azul se jugará este jueves 27 de noviembre del 2025, en el Estadio AKRON. El balón comenzará a rodar en punto de las 20:07 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo y en exclusiva a través de Amazon Prime.

Fecha : Jueves 27 de noviembre

Hora : 20:07

Estadio : AKRON

Transmisión: Amazon Prime

Posibles alineaciones de Chivas y Cruz Azul

CHIVAS : José Rangel, Gilberto Sepúlveda, Bryan González, José Castillo, Omar Govea, Efraín Álvarez, Daniel Aguirre, Luis Romo, Richard Ledezma, Roberto Alvarado y Armando González.

CRUZ AZUL: Andrés Gudiño, Jorge Sánchez, Marcelo Piovi, Willer Ditta, Jesús Orozco, Rodolfo Rotondi, Erik Lira, Charly Rodríguez, José Paradela, Mateusz Bogusz y Gabriel Fernández.

¿Cuándo fue la última vez que Chivas y Cruz Azul se enfrentaron en Liguilla?

Han pasado casi 20 años desde la última ocasión que Chivas y Cruz Azul se enfrentaron en una serie de Liguilla, donde el historial entre ambos favorece al Rebaño.

Los cuartos de final del Apertura 2006 fue el antecedente más reciente entre el Guadalajara y La Máquina, que en aquella campaña acabó líder y los rojiblancos ingresaron a la Liguilla vía repechaje.

Chivas se impuso por marcador global de 4-2 después de ganar 2-0 en la ida celebrada en el Estadio Jalisco y un empate a dos anotaciones en la cancha del Estadio Azul en el cotejo de vuelta.

EVG