Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Tigres vs Xolos, cuartos de final de vuelta del Apertura 2025

Tigres está obligado a golear a Xolos para clasificar a las semifinales del Apertura 2025.

Una proeza es lo que necesita Tigres ante Xolos este sábado 29 de noviembre, cuando estos equipos se vean las caras en el Estadio Universitario de Monterrey para definir al tercer semifinalista del Apertura 2025 de la Liga MX.

Tijuana llega con una gran ventaja luego de que se impuso 3-0 en la ida como local, en un encuentro que comenzó la noche del miércoles y terminó pasada la medianoche del jueves del Centro de México. En el Estadio Caliente las acciones concluyeron a las 11 de la noche, hora local.

Tigres se impuso 2-0 a Xolos en el duelo más reciente entre ambos clubes en el ‘Volcán’, cotejo que se llevó a cabo recién el pasado 25 de octubre en el marco de la Jornada 15 del actual Apertura 2025. Los autores de los goles fueron André-Pierre Gignac y Ángel Correa.

¿Dónde ver EN VIVO el Tigres vs Xolos?

El partido entre Tigres y Xolos, de cuartos de final de vuelta del Apertura 2025, se jugará este sábado 29 de noviembre en el Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:10 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Azteca 7, FOX y Caliente TV.

Fecha : Sábado 29 de noviembre

Hora : 21:10

Estadio : Universitario

Transmisión: Azteca 7, FOX y Caliente TV

Posibles alineaciones de Tigres y Xolos

TIGRES : Nahuel Guzmán, Jesús Angulo, Juan Purata, Rómulo Zwarg, Javier Aquino, Marcelo Flores, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Diego Lainez, Ángel Correa y André-Pierre Gignac.

XOLOS: Toño Rodríguez, Jesús Vega, Unai Bilbao, Jackson Porozo, Rafael Fernández, Alejandro Gómez, Iván Tona, Domingo Blanco, Gilberto Mora, Mourad El Ghezouani y Ramiro Árciga.

¿Cuándo fue la última vez que Tigres le ganó por tres o más goles a Xolos?

Tigres debe vencer 3-0 o por diferencia de tres anotaciones a Xolos para acceder a las semifinales de la Liga MX, pues un empate en el marcador global le daría el boleto por su mejor posición en la tabla.

No tiene mucho tiempo de que eso ocurrió, pues los de la UANL golearon 4-0 a Tijuana este mismo año, en la Fecha 4 del Clausura 2025 en duelo que también se llevó a cabo en la cancha del Universitario.

Los atacantes de Tigres deberán estar finos ante el marco para lograr la hazaña y meter a los felinos por segundo torneo consecutivo en las semifinales del futbol mexicano.

EVG