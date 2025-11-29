Así se jugarían AL MOMENTO las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX

Monterrey eliminó al América para clasificar a las semifinales del Apertura 2025.

Monterrey, Toluca y Tigres se convirtieron en los primeros tres semifinalistas del Apertura 2025, pero todavía no hay un duelo definido, pues todo quedará resuelto tras los cuartos de final de vuelta entre Cruz Azul y Chivas en Ciudad Universitaria.

En estos momentos, tomando en cuenta que La Máquina empató 0-0 con Guadalajara en la ida, Toluca enfrentaría en semifinales al Monterrey, mientras que Tigres se vería las caras con Cruz Azul.

Semifinales del Apertura 2025 AL MOMENTO

Toluca vs Monterrey

Tigres vs Cruz Azul

Monterrey, Toluca y Tigres esperan rival

Rayados fue el primer clasificado a semifinales al eliminar de manera cardiaca y agónica al América, ante el que perdía 2-0 al minuto 93 del duelo efectuado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Germán Berterame aguó la fiesta de los americanistas con su gol, pues el 2-0 le daba el boleto a los de Coapa por su mejor posición en la tabla.

Toluca selló el objetivo tras igualar 0-0 con Bravos en el Estadio Nemesio Díez, en un duelo en el que los de Ciudad Juárez no generaron peligro alguno y los Diablos Rojos manejaron los tiempo del encuentro sin mayores sobresaltos.

Por su parte, Tigres no tuvo piedad de Xolos tras el 3-0 recibido en Tijuana y se impuso con un categórico 5-0 frente a su público en el ‘Volcán’ para colocarse en la antesala de la final.

¿Qué tiene que pasar para que Tigres y Rayados se enfrenten en semifinales?

Tigres y Monterrey podrían verse las caras en las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX, pero para que esa serie se concrete Chivas tiene que eliminar a Cruz Azul.

El Guadalajara es el peor ubicado de los equipos que quedan con vida en la Liguilla, por lo que si despachan a La Máquina se medirían ante el campeón Toluca, que terminó líder del campeonato.

A Chivas lo único que le sirve ante Cruz Azul es el triunfo, pues otra igualada le daría el boleto a los capitalinos por su mejor posición en la tabla.

EVG