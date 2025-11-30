A pesar de que lideró el Campeonato de Pilotos la mayor parte de la temporada, Oscar Piastri es el volante que tiene la losa más pesada en la pelea por el título de la Fórmula 1, pues llega al Gran Premio de Abu Dabi como tercer lugar y necesita una combinación de resultados para levantar el cetro.

El volante australiano quedó en el segundo puesto en el Gran Premio de Qatar, quedándose con 18 puntos, pero gracias a la descalificación en el GP de Las Vegas, Oscar Piastri llegó al Circuito Internacional de Losail igualado en unidades con Max Verstappen, algo que aprovechó el neerlandés para quedarse con el segundo escalón.

Pase lo que pase en Abu Dabi, Oscar Piastri tiene que salir enfocado en la victoria, pues es la única manera en la que el australiano puede ser campeón de la Fórmula 1; un segundo lugar complicaría bastante la pelea por el trofeo.

¿Qué necesita Oscar Piastri en el Gran Premio de Abu Dabi para ser campeón de la Fórmula 1?

Oscar Piastri tuvo un bajón de ritmo bastante considerable en la recta final de la competencia, tanto así que, de liderar el Campeonato de Pilotos, ahora tendrá que pelear por el título desde la tercera posición de la tabla general de volantes.

El australiano necesita forzosamente ganar el Gran Premio de Abu Dabi y que su coequipero, Lando Norris, cruce la meta del sexto lugar hacia abajo. En caso de ganar la carrera, no importaría que Max Verstappen sea segundo, pues conseguiría superarlo con 417 unidades.

Sin embargo, será una misión complicada para Oscar Piastri, pues los otros dos contendientes al título saldrán a matar o morir para poder llevarse ese trofeo, el cual significaría el quinto al hilo para Verstappen y el primer cetro de la Fórmula 1 para Lando Norris y Piastri.

THREE DRIVERS, ONE WORLD TITLE...



DO NOT MISS THIS ONE!!! #F1 pic.twitter.com/sDVRckTGmV — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

Desde 2021 el campeón no se definía en Abu Dabi

Tres pilotos llegan a Abu Dabi con la misión de ser campeón de la Fórmula 1 , pero desde el 2021 el volante ganador del Campeonato de Pilotos no se definía en Yas Marina y la última vez fue entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, así que el neerlandés ya conoce la presión de estos escenarios.

En aquella ocasión, el volante de Red Bull y el de Mercedes llegaron empatados en puntos con 369.5 y con 26 unidades por disputarse, pues en aquella temporada la Fórmula 1 todavía otorgaba una unidad más al competidor que realizara la vuelta rápida.

Sin embargo, Max Verstappen en ese año cortó con la hegemonía de Hamilton, evitando que el británico se convirtiera en el volante más laureado de la Fórmula 1 con ocho títulos para superar a Michael Schumacher e iniciando su historia en el Gran Circo.

DCO