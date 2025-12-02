Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Monterrey vs Toluca de las semifinales de ida del Apertura 2025

Después de eliminar dramáticamente al América, el Monterrey disputa las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX contra el Toluca, al que recibe en el Estadio BBVA este miércoles 3 de diciembre en la semifinal de ida, duelo en el que busca hacer pesar su localía ante el actual campeón del futbol mexicano.

Rayados es el único de los semifinalistas que no terminó la fase regular dentro de los cuatro primeros de la clasificación, pues acabó en el quinto sitio de la misma con una cosecha de 31 unidades, seis menos que las que obtuvo el equipo dirigido por Antonio Mohamed.

Monterrey llega anímicamente con la moral por todo lo alto después de haber eliminado a un América que nunca había perdido en cuartos de final bajo las órdenes de André Jardine, mientras que el Toluca dejó en el camino, sin mayores contratiempos, a los Bravos de Ciudad Juárez.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Monterrey vs Toluca?

El partido entre Monterrey y Toluca en las semifinales de ida del Apertura 2025 de la Liga MX se jugará este miércoles 3 de diciembre, en el Estadio BBVA. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:10 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Azteca 7, Canal 5, TUDN y Vix.

Fecha : Miércoles 3 de diciembre

Hora : 21:10

Estadio : BBVA

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y Vix

Posibles alineaciones de Monterrey y Toluca

MONTERREY : Luis Cárdenas, Gerardo Arteaga, Sergio Ramos, Stefan Medina, Ricardo Chávez, Jesús Corona, Fidel Ambriz, Iker Fimbres, Óliver Torres, Sergio Canales y Germán Berterame.

TOLUCA: Hugo González, Jesús Gallardo, Federico Pereira, Antonio Briseño, Diego Barbosa, Marcel Ruiz, Franco Romero, Jesús Angulo, Nico Castro, Helinho y Paulinho.

Monterrey y Toluca se enfrentan en Liguilla por segunda vez en el año

Solamente pasaron siete meses para que Monterrey y Toluca se encontraran de nueva cuenta en la Liguilla del futbol mexicano, pues en el pasado Clausura 2025 midieron fuerzas en la ronda de cuartos de final.

Rayados ganó 3-2 el cotejo de ida celebrado en el Estadio BBVA, pero los Diablos Rojos ganaron 2-1 la vuelta en la cancha del Nemesio Díez y con eso les bastó para clasificar a semifinales por su mejor posición en la tabla.

El Toluca domina el historia el Liguilla ante el Monterrey con tres eliminatorias ganadas y una perdida. La única en la que Rayados salió adelante fue la correspondiente a las semifinales del Apertura 2009.

