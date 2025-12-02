Alexis Vega, involucrado en la salida de tres piezas clave del Toluca en plena Liguilla

Alexis Vega no ha podido jugar con el Toluca desde la Jornada 15 del Apertura 2025.

La nueva lesión de Alexis Vega, unos problemas en los tendones por los que fue sometido a estudios, derivó en el despido de tres integrantes del Toluca, concretamente los kinesiólogos que se encargaron de revisar al también seleccionado nacional, según información de TUDN.

Marco Cancino y David Faitelson comentaron en el programa “Línea de 4″ que los altos mandos de los Diablos Rojos tomaron la decisión de cesar a los kinesiólogos que revisaron a Alexis Vega, esto debido a que no se ha visto una mejoría en el atacante de 28 años de edad.

El Toluca no contó con Alexis Vega en ninguno de los dos partidos de cuartos de final del Apertura 2025 contra los Bravos de Ciudad Juárez, y el futbolista tampoco estará disponible para la semifinal de ida ante el Monterrey, además de que su participación para la vuelta está en duda.

¿Cuántos goles hizo Alexis Vega en el Apertura 2025?

Alexis Vega marcó cuatro goles con el Toluca en la fase regular del Apertura 2025, donde tuvo participación en 13 de las 17 Jornadas, y en 11 de ellas arrancó como titular.

Sus anotaciones fueron contra Atlético de San Luis, Chivas, Querétaro y León, encuentros en los que los Diablos Rojos salieron con los brazos en alto.

Alexis Vega no juega desde el empate 2-2 entre Toluca y Pachuca en la Jornada 15, duelo que se llevó a cabo el 26 de octubre en el Estadio Nemesio Díez. En ese encuentro sufrió una lesión en el muslo posterior izquierdo.

¿Cuántos torneos lleva Alexis Vega en su segunda etapa con el Toluca?

Alexis Vega regresó al Toluca en el Clausura 2024, después de haber formado parte de la plantilla de Chivas por cinco años, en los cuales no tuvo el desempeño esperado con los rojiblancos.

El Apertura 2025 es el cuarto certamen que el originario de la Ciudad de México disputa con los Diablos Rojos, con los que su primera etapa la tuvo del Clausura 2016 al Apertura 2018.

Alexis Vega fue pieza fundamental para que el Toluca pusiera fin a 15 años de sequía en la Liga MX en el pasado Clausura 2025, luego de vencer en la final al América, que buscaba ser el primer tetracampeón en torneos cortos del futbol mexicano.

