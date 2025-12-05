Confirmado: Estos son los duros rivales de México, Estados Unidos y Canadá en el Mundial 2026

México, Estados Unidos y Canadá, ya conocen a sus rivales para el Mundial 2026.

El Mundial del 2026 está a poco menos de seis meses de llevarse a cabo y las 42 selecciones que ya tienen su boleto asegurado para el torneo de la FIFA conocieron en qué grupo estarán ubicados y, en el caso específico de los anfitriones, ya saben cuál será su camino en el certamen.

México, Estados Unidos y Canadá no tienen un sendero fácil para llegar a la fase de eliminación, pues tienen sinodales de peso que pueden complicarles su pase a los dieciseisavos de final, aunque en esta edición avanzarán los ocho mejores terceros lugares.

El primer equipo en debutar en el torneo será el conjunto dirigido por Javier Aguirre, el próximo 11 de junio del 2026 en la cancha del Estadio Azteca, donde recibirán a Sudáfrica para afrontar el encuentro inaugural. El Coloso de Santa Úrsula realizará historia al ser el primer recinto en albergar tres Copas del Mundo en su césped.

One more sleep... 💭



Visit https://t.co/zJTWWlwshQ to find out where you can watch the Draw in your territory. pic.twitter.com/1YSDEWpV4H — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 4, 2025

Estos son los rivales de México, Estados Unidos y Canadá para el Mundial 2026

México, Estados Unidos y Canadá, ya conocen a los tres rivales que enfrentarán en la fase de grupos del Mundial 2026, aunque ninguna de las dos selecciones tiene nasa asegurado, pues son anfitriones pero no los favoritos del torneo.

Rivales de México

Corea del Sur

Sudáfrica

Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa

Rivales de Estados Unidos

Australia

Paraguay

Cabo Verde

Rivales de Canadá

Suiza

Qatar

Italia, Irlanda del Norte, Galés o Bosnia y Herzegovina

El partido inaugural de la #CopaMundialFIFA 2026:



México v Sudáfrica — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 5, 2025

¿Cuándo fue la última vez que estos países albergaron un Mundial?

México y Estados Unidos ya saben lo que es albergar una Copa del Mundo, pues nuestro país ha sido sede en dos ocasiones del máximo torneo de la FIFA, mientras que el territorio vecino ha recibido en una ocasión a 32 selecciones para el Mundial.

Sin embargo, para Canadá será la primera vez que las mejores selecciones del mundo pisen sus tierras y jueguen en dos de sus estadios, ya que el país norteamericano solo tiene dos sedes para esta edición.

La última vez que México recibió la Copa del Mundo en su territorio fue en 1986, cuando Diego Maradona y Argentina levantaron el trofeo en el Estadio Azteca, mientras que Estados Unidos lo realizó en 1994, año en el que Brasil sumó una estrella más a su escudo.

