¿Qué necesitan Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri para ser campeón de la Fórmula 1 en el GP de Abu Dabi?

En el Gran Premio de Abu Dabi se define el título de F1

Max Verstappen ya dio el primer paso rumbo al pentacampeonato de la Fórmula 1. El neerlandés se quedó con la pole del Gran Premio de Abu Dabi. Verstappen llega con una diferencia de 12 puntos con respecto al líder del campeonato, el británico Lando Norris, quien la tiene ventaja para ganar el título.

El inglés de McLaren llega a Abu Dabi con 408 puntos, por los 396 de Verstappen. El tercer lugar de la clasificación es Oscar Piastri, quien tiene 392 unidades. En la carrera el de Red Bull largará primero, seguido de Norris y Piastri.

Norris. Verstappen. Piastri. 🍿



Here's how we could see a World Champion crowned in Abu Dhabi 🏆👇#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/2CM0rlVZRQ — Formula 1 (@F1) December 3, 2025

Norris, Verstappen y Piastri tienen los tres 7 carreras ganadas en el año. Sin embargo, en Abu Dabi el que tiene un panorama más sencillo para ganar es Lando Norris, quien solo debe subir el podio, no importa es si es 1°, 2° o 3° automáticamente ganará.

Si Verstappen defiende su pole y gana la carrera en Yas Marina, necesita que Piastri termine de cuarto para abajo. Si Verstappen es segundo requiere que el británico sea octavo o abajo y Piastri tercero para abajo. Si el neerlandés termina tercero, Norris tiene que ser noveno y Piastri segundo para abajo.

En caso que Piastri se haga con la victoria, Norris no debe estar en los primeros cinco lugares, sin importar lo que haga Verstappen. En caso que el australiano sea segundo, Norris debe ser décimo y el neerlandés cuarto o menor.

Ghost Car! 👻



Norris 🆚 Verstappen: See where the battle for pole was won and lost 👀#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/iBsd1OWk8v — Formula 1 (@F1) December 6, 2025

Verstappen aprieta el campeonato de F1

Después de ganar el GP de los Países Bajos el 31 de agosto, Oscar Piastri lideraba a Lando Norris por 34 puntos y estaba 104 por delante de Verstappen, quien solo había ganado dos carreras.

Piastri, que busca convertirse en el primer campeón australiano en 45 años, no ha ganado en ocho carreras desde su victoria en Zandvoort. Cuando Norris ganó la carrera sprint del GP de Brasil a principios de noviembre, se colocó 39 puntos por delante de Verstappen con cuatro carreras por disputar.

Verstappen también se clasificó en el puesto 16 para la carrera principal en Sao Paulo y dijo que podía “olvidarse” de ganar el título en ese momento. Ahora, es un sentimiento diferente. Después de lograr otra pole magnífica, Verstappen se paró orgulloso en su coche e hizo un gesto de “No. 1” con su dedo.

