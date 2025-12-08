Dónde ver EN VIVO Y GRATIS todos los partidos de Champions League de este 9 de diciembre; Jornada 6

La Jornada 6 de la temporada 2025-2026 de la Champions League inicia con un duelo clave entre Inter de Milán y Liverpool, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues solo quedan tres fechas en la fase de liga y las posiciones en la tabla se van definiendo.

Otro de los partidos llamativos de este martes 9 de diciembre es entre el FC Barcelona y el Frankfurt, cotejo que se llevará a cabo en el Spotify Camp Nou y volverán las noches mágicas de Europa a la renovada casa del equipo blaugrana.

Estos dos partidos se perfilan para ser de los más atractivos de la sexta jornada, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de planteamiento de los cuatro conjuntos.

State of play: Arsenal first into knockout phase; nobody else through or out 😮#UCL pic.twitter.com/XOn6IES8HS — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2025

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS todos los partidos de Champions League de este 9 de diciembre

Vuelven las noches mágicas de Europa y la sexta jornada trae partidos llamativos desde temprano, pues el Kairat Almaty vs. Olympiacos arrancará en punto de las 9:30 horas, tiempo del centro de México.

Kairat Almaty vs. Olympiacos - 9:30 - Fox One

Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa - 11:45 - TNT Sports y HBO Max

Atalanta vs. Chelsea - 14:00 horas - Space y HBO Max

Barcelona vs. Frankfurt - 14:00 horas - TNT Sports HBO Max

Inter de Milán vs. Liverpool - 14:00 horas - Fox One

Mónaco vs. Galatasaray - 14:00 horas - Fox One

PSV vs. Atlético de Madrid - 14:00 horas - Fox One

USG vs. Marsella - 14:00 horas - HBO Max

Tottenham vs. Slavia Praha - 14:00 horas - HBO Max

Esta será la última fecha de la Champions League, antes de que el torneo tome un descanso de invierno, y será hasta el 20 de enero del 2026 cuando los equipos vuelvan a la actividad en el certamen internacional para la penúltima fecha del torneo.

La Champions League solo tiene a un equipo invicto

El equipo dirigido por Mikel Arteta viene de vencer al Bayern Múnich en la Jornada 5 de la temporada, logrando quitarle el invicto al equipo de Vincent Kompany y los Gunners manteniendo su marca de derrotas en cero.

Esta jornada también representa la oportunidad para el Arsenal para seguir siendo el único equipo invicto de la temporada, aunque el fin de semana en la Premier League cayeron derrotados a manos del Aston Villa, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La temporada 2025 de la Champions League ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Jornada 6 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, todos los enfrentamientos serán determinantes para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO