Dónde ver EN VIVO Y GRATIS todos los partidos de Champions League de este 10 de diciembre; Jornada 6

El Real Madrid recibe en el Estadio Santiago Bernabéu al Manchester City en el partido más destacado de la Champions League este miércoles 10 de diciembre, cuando se lleven a cabo los últimos nueve partidos correspondientes a la sexta jornada de la fase de liga de la justa del viejo continente.

El francés Kylian Mbappé entrenó por separado el día previo al encuentro contra los Citizens, por lo que su participación está en duda. Donatello arrastra molestias en la parte posterior del muslo de la pierna izquierda, de acuerdo con reportes de medios españoles.

✨ ¡VUELVE LA CHAMPIONS A CASA! pic.twitter.com/bQTi2C6sKd — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 9, 2025

Real Madrid y Manchester City se enfrentan por tercera vez en el año, pues midieron fuerzas dos veces en febrero en los playoffs de la Champions League 2024-2025, y en ambos encuentros se alzaron con el triunfo los merengues.

¿Dónde ver EN VIVO los partidos de la Champions League de este 10 de diciembre?

Villarreal vs Copenhague : 11:45 horas (Fox One)

Qarabag vs Ajax : 11:45 horas (TNT Sports y HBO Max)

Bayer Leverkusen vs Newcastle : 14:00 horas (TNT y HBO Max)

Real Madrid vs Manchester City : 14:00 horas (Fox One)

Benfica vs Napoli : 14:00 horas (HBO Max)

Athletic de Bilbao vs PSG : 14:00 horas (HBO Max)

Juventus vs Pafos : 14:00 horas (Fox One)

Borussia Dortmund vs Bodo/Glimt: 14:00 horas (Fox One)

Arsenal expone su invicto en la Champions League 2025-2026

El Arsenal visita al Club Brujas con el objetivo de mantenerse como el único equipo invicto en lo que va de la Champions League 2025-2026.

Los Gunners lideran la clasificación del certamen con 15 unidades. Han anotado 14 goles y solamente han recibido uno, muestra clara del dominio que han tenido en esta fase de liga.

El Club Brujas, por su parte, apenas ha ganado uno de sus compromisos en la Champions League 2025-2026, en la que también registra una igualada y tres derrotas.

Últimos juegos de Champions League en el 2025

EVG