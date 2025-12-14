¿Cuál fue el último entrenador mexicano en ser campeón de la Liga MX?

En el Torneo Apertura 2025 se coronará un nuevo campeón en la Liga MX. Los finalistas son Toluca y Tigres, comandado cada uno por un entrenador que ha hecho los méritos necesarios para tener a sus escuadras en esta instancia. Este será el décimo torneo seguido en donde el DT campeón será extranjero.
Han pasado nueve certámenes y contando en el que el estratega campeón no es mexicano. Para tener un técnico nacido en México que haya levantado el trofeo por última vez hay que remontarse hasta 2020, en el Torneo Apertura, cuando Ignacio Ambriz se coronó con León ante los Pumas de la UNAM de Andrés Lillini.
Si Lillini hubiera salido campeón, habría que ir hasta el Apertura 2018, cuando Miguel Herrera añadió una copa a las vitrinas del América. De hecho, en los últimos 10 años solo El Piojo y Nacho Ambriz han sido los mexicanos que han ganado la Liga MX. Fuera de ellos dos, todos han sido extranjeros, en su mayoría brasileños, argentinos y uruguayos, con excepción del peruano Juan Reynoso.
Últimos mexicanos en salir campeones de la Liga MX (2015 a la fecha)
- Miguel Herrera- Apertura 2018 con el América
- Ignacio Ambriz- Apertura 2020 con el León
Técnicos extranjeros en la Liga MX de 2015 a la fecha
- Apertura 2015- Brasil- Ricardo Ferretti-Tigres UANL
- Clausura 2016- Uruguay-Diego Alonso-Pachuca
- Apertura 2016-Brasil-Ricardo Ferretti-Tigres UANL
- Clausura 2017-Argentina-Matías Almeyda-Chivas
- Apertura 2017-Brasil-Ricardo Ferretti-Tigres UANL
- Clausura 2018- Uruguay-Robert Dante Siboldi-Santos Laguna
- Clausura 2019-Brasil-Ricardo Ferretti-Tigres UANL
- Apertura 2019-Argentina-Antonio Mohamed-Monterrey
- Clausura 2020-Torneo no finalizado por la Pandemia de COVID-19
- Clausura 2021-Perú-Juan Reynoso-Cruz Azul
- Apertura 2021-Argentina-Diego Cocca-Atlas
- Clausura 2022-Argentina-Diego Cocca-Atlas
- Apertura 2022-Uruguay-Guillermo Almada-Pachuca
- Clausura 2023-Uruguay-Robert Dante Siboldi-Tigres UANL
- Apertura 2023-Brasil-André Jardine-América
- Clausura 2024-Brasil-André Jardine-América
- Apertura 2024-Brasil-André Jardine-América
- Clausura 2025-Argentina-Antonio Mohamed-Toluca
Técnicos extranjeros dominan la Liga MX
Del Apertura 2021 a la fecha solo han habido seis entrenadores campeones de la Liga MX. Dos argentinos, dos uruguayos, un brasileño y un peruano. Además que en tiempos recientes se han dado dos entrenadores bicampeones y en caso que Antonio Mohamed se corone serán tres.
El Turco Mohamed, por su parte, busca conquistar su quinto título de Liga MX como entrenador, con lo que igualaría a Manuel Lapuente, Víctor Manuel Vucetich y Javier de la Torre como uno de los más ganadores. En la cima de los DT más ganadores están Ignacio Trelles (7), Ricardo Ferretti (7) y Raúl Cárdenas (6).
