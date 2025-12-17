Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Seattle Seahawks vs Los Ángeles Rams; Semana 16 de la NFL

El Lumen Field recibirá a Seahawks y Rams para el inicio de la Semana 16 de la NFL.

La Semana 16 de la National Football League inicia con un duelo clave entre los Seattle Seahawks y Los Ángeles Rams, dos equipos que llegan en momentos muy parecidos y con mucho en juego, pues necesitan una victoria para seguir siendo de los mejores equipos de la temporada de cara a la postemporada.

Los de Seattle llevan una marca de 11-3 después de 14 semanas en la campaña y esta será su gran oportunidad para afianzarse el liderato de la División Oeste de la Conferencia Nacional; por su parte, los de Los Ángeles disputarán su decimoquinto partido de la temporada y no será nada fácil al visitar a uno de sus rivales de división.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos, además de que será un partido divisional que sacará chispas desde antes de comenzar.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Seattle Seahawks vs Los Ángeles Rams

El partido entre Seattle Seahawks y Los Ángeles Rams se jugará este jueves, 18 de diciembre del 2025, en el Lumen Field, ubicado en Seattle, Estado de Washington. La patada de salida será en punto de las 19:15 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports.

Fecha: jueves 18 de diciembre del 2025

Hora: 19:15

Estadio: Lumen Field

Transmisión: Fox Sports

The stakes speak for themselves. pic.twitter.com/e1BIu4KeS6 — x - Los Angeles Rams (@RamsNFL) December 17, 2025

Seattle Seahawks y Los Ángeles Rams pelean el liderato de su división

El equipo dirigido por Mike Macdonald viene de vencer a los Colts por diferencia de dos puntos en un partido muy apretado, mientras que los de Sean McVay intentarán seguir en la senda del triunfo y sumar su tercera victoria al hilo, después de su descalabro ante los Carolina Panthers en la Semana 13.

Este partido también representa una gran oportunidad para las dos franquicias de sumar una victoria a su cuenta personal, algo que les puede ayudar en el futuro si quieren entrar a postemporada, además de que ambos llegan con una marca de 11-3 y pelean el liderato de la División Oeste de la Conferencia Nacional.

La Temporada 2025 de la NFL ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Semana 16 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de algunos equipos en su respectiva división, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas franquicias.

DCO