Rayados amarra su primer fichaje para el siguiente torneo de la Liga MX y reemplaza a Sergio Ramos

Los Rayados del Monterrey ya están planeando lo que será su nuevo torneo de la Liga MX. De acuerdo con medios nacionales, el equipo regio ya tiene amarrado a su primer fichaje, quien, de cierta manera, llega a reemplazar el hueco que dejó Sergio Ramos.

La Pandilla firmó a Daniel Alonso Aceves Patiño, un jugador mexicano de 24 años de edad que se desempeña como defensor y quien ocupará el lugar de Ramos en la plantilla, no así su espacio dentro del 11 titular, pues Aceves es más lateral que central.

Daniel Aceves llega a competir con Gerardo Arteaga en el lateral izquierdo. De acuerdo con información de César Luis Merlo, especialista en el mercado de fichajes, informó que Rayados compró por 4.5 millones de dólares a Aceves del Pachuca, equipo que tenía la carta del defensor.

La misma fuente dice que el contrato de Rayados será largo, pues consideran a Daniel Alonso como un jugador joven. Serían cuatro años los que Aceves esté con La Pandilla.

En el semestre final del balompié azteca, Daniel Aceves disputó 17 partidos en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Ayudó con un gol y dos asistencias para unos Tuzos del Pachuca que quedaron eliminados en el repechaje del futbol mexicano ante los Bravos de Juárez.

Monterrey le da la bienvenida a su nuevo jugador

“Con el objetivo de fortalecer al plantel de Rayados de cara al inicio del Torneo Clausura 2026, el Club de Futbol Monterrey anuncia la incorporación de Alonso Aceves”, informa La Pandilla, que describe a su nuevo jugador como un lateral zurdo que “destaca por su velocidad, fuerza física, proyección ofensiva y disparo de larga distancia”.

Alonso llega procedente del Pachuca en transferencia definitiva y con un contrato hasta diciembre de 2029. Aceves se formó desde las Fuerzas Básicas de los Tuzos e hizo su debut en el Torneo Guardianes 2020.

“Gracias a sus actuaciones, el defensa zurdo emigró a España para defender la camiseta del Real Oviedo. Después fue a Estados Unidos, donde defendió al Chicago Fire, de la MLS”, agrega el mensaje.

“Para el Clausura 2024, regresó al Club Pachuca, donde compitió en la Liga BBVA MX, Leagues Cup, Mundial de Clubes, Copa de Campeones de la CONCACAF y Copa Internacional de la FIFA”, señala.

“Alonso fue llamado por Javier Aguirre para participar en un microciclo de concentración con la Selección Mexicana, de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026″, apunta.

“La llegada del futbolista mexicano busca darle mayor solidez a la defensiva albiazul para competir al más alto nivel en los torneos de la Liga BBVA MX y la Copa de Campeones de la CONCACAF”, finaliza.

