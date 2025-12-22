¡AL MOMENTO! Cruz Azul amarra a un letal crack sudamericano; le dijo no a varios equipos de la Liga MX para venir a La Máquina

El Torneo Clausura 2026 se acerca y los equipos empiezan a armar sus plantillas para el siguiente campeonato de la Liga MX. Cruz Azul está moviendo sus piezas y estaría muy cerca de fichar a Miguel Ángel Borja, quien rechazó una oferta de Boca Juniors y que era seguido de cerca por América y Monterrey.

De acuerdo con información de diversas fuentes, La Máquina está muy cerca de anunciar a Miguel Ángel Borja Hernández como su nuevo delantero y reemplazo de Ángel Sepúlveda. El colombiano llega de River Plate, pero con un presente que no refleja su capacidad goleadora, pues en el último semestre participó en 13 juegos de la liga argentina y registró cinco dianas.

Borja vivió un cierre de 2025 muy diferente al comienzo del mismo, en donde anotó ocho goles en liga con River, además de un par más en juegos amistosos, uno de ellos a la Selección Mexicana durante la gira sudamericana que tuvieron los pupilos de Javier Aguirre.

Miguel Ángel Borja llegó a River Plate como un gran delantero, pues en 2019 había sido su último mal año en cuanto a producción goleada se refiere. Aquella vez El Colibrí jugaba para el Palmeiras y en el año natural tan solo cimbró seis veces las redes. Su nivel le costó salir del Verdao.

Después llegaron temporadas donde los goles llegaron por montones. En 2020, para Junior de Barranquilla, el ariete colombiano anotó 20 goles. En 2021 se superó por cuatro anotaciones, aunque con las playeras de El Tiburón y de Gremio de Brasil.

Para 2022 compartió momentos con Junior y con River Plate, llegando a 29 goles. Un año después bajó su cuota a 17 dianas. El mejor de los años para Miguel Borja fue 2023. Con la casaca de los Millonarios anotó 33 veces en 60 compromisos disputados.

Borja vivirá primera experiencia en Liga MX

Ahora, Borja llega a la Liga MX con 32 años de edad y con la misión de generar más goles que los delanteros que los precedieron; Gabriel El Toro Fernández y Ángel Sepúlveda, este último ya fuera del equipo y ahora perteneciente a las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Sin embargo, La Máquina todavía tiene que desocupar una plaza de No Formado en México para poder inscribir al colombiano. El sacrificado sería el polaco Mateusz Bogusz, quien llegó con pocos reflectores a La Noria y no se terminó por asentar. Otro elemento que saldría de la institución es el argentino Lorenzo Faravelli.

