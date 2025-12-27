Man City vence al Forest y consigue su sexta victoria consecutiva en la Premier

Rayan Cherki celebra uno de sus goles con el Manchester City ante el Nottingham Forest

El Manchester City sigue peleando por el título de la Premier League después de que Rayan Cherki anotó el sábado cerca del final ante el Nottingham Forest.

El delantero francés aseguró la victoria por 2-1 en el City Ground con su gol a los 83 minutos, con lo que el equipo de Pep Guardiola llegó a seis victorias consecutivas en la liga.

El City tiene una racha de ocho victorias consecutivas en total y se movió provisionalmente a la cima de la clasificación, un punto por delante del Arsenal, que más tarde enfrenta al Brighton.

Fue el segundo gol de Cherki en tres partidos y el quinto en total. También proporcionó una asistencia con un pase intrincado a Tijjani Reijnders para poner al City por delante tres minutos después del inicio del complemento.

Omari Hutchinson igualó para el Forest, que está en la pelea para evitar el descenso, e intento aguantar por llevarse un punto crucial hasta que Cherki disparó a través de un área abarrotada para el gol de la victoria.

Guardiola parece creer que su equipo está listo para recuperar el título que cedió al Liverpool la temporada pasada. Se unió a las celebraciones con los aficionados que viajaron después del pitido final, actuando como director de orquesta mientras celebraban con entusiasmo tras otra victoria.

Manchester United vence al Newcastle

Patrick Dorgu anotó su primer gol para el Manchester United y su equipo derrotó al Newcastle 1-0 en un emocionante partido de la Premier League. Fue inusualmente el único partido de la primera división en el llamado Boxing Day.

Dorgu, de 21 años, disparó una volea de zurda a mitad de la primera parte para darle al United su primera victoria en casa en cuatro partidos de liga y elevar al club por encima del Liverpool al quinto lugar.

El United estuvo sin su capitán talismán Bruno Fernandes, mientras que varios otros jugadores del primer equipo estaban ausentes debido a lesiones o compromisos con la Copa Africana de Naciones.

El equipo renovado también se alineó en una formación inusual de cuatro defensores, pero dio pelea ante Newcastle en una primera mitad equilibrada, destacada principalmente por el excelente gol de Dorgu, su primero en 38 apariciones con la camiseta roja.

El United se vio obstaculizado por la retirada al medio tiempo de Mason Mount debido a una lesión, y el Newcastle dominó los primeros momentos del segundo período.

La mayoría de las oportunidades fueron para el Newcastle. Lewis Hall tuvo la mala suerte de ver un disparo de larga distancia golpear el travesaño después de 62 minutos y Anthony Gordon falló el objetivo con una buena oportunidad unos momentos después.

El portero del United, Senne Lammens también evitó un potente disparo tardío de Joelinton. En el otro extremo, Diogo Dalot disparó por encima desde cerca, pero ninguno de los dos equipos pudo añadir al esfuerzo de Dorgu y los aficionados del United se fueron a casa felices.

El entrenador Ruben Amorim estará particularmente complacido con la forma en que sus jóvenes pupilos mantuvieron su escasa ventaja. El United tenía cinco jugadores de la academia en el banquillo de Old Trafford y el mediocampista inglés sub-19 Jack Fletcher, hijo del exjugador Darren, fue uno de los jóvenes introducidos durante los segundos 45 minutos.

El Newcastle ahora está a seis puntos del United en el puesto 11 después de un pobre diciembre en el que solo ha ganado uno de sus cinco partidos de liga.

