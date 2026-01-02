Periodista argentina hace menos a México y deja el programa en vivo cuando hablan bien del tricolor (VIDEO)

El Mundial 2026 está a seis meses de arrancar en México, Estados Unidos y Canadá, pero para la periodista argentina Sol Rivas la Selección Mexicana de Javier Aguirre no tiene posibilidades de llegar lejos en el próximo torneo de la FIFA.

Durante el programa donde participa ella y el periodista Sergio Goycochea, debatieron sobre las selecciones que podrían ser campeonas del mundo, llegando a la conclusión de que será alguna que ya cuenta con una estrella en su escudo, así que no veremos a un nuevo rey.

Sin embargo, cuando llegaron a discutir sobre la selección sorpresa del próximo Mundial, Sol Rivas comentó que Marruecos podría ser, mientras que Sergio Goycochea dejó en claro que para él, México dará de qué hablar en el torneo, algo que le molestó muchísimo a la periodista argentina, dejando la mesa y diciendo “chau, un gusto compartir con ustedes”.

TE RECOMENDAMOS: Fuera del ring Canelo muestra su lado más íntimo con una foto familiar con la que inició el 2026

@dsports ¿QUIENES SON LOS CANDIDATOS Y LAS SORPRESAS EN EL #MundialEnDSPORTS? 🏆 @OKGoyco90 y @solcitorivas10 debatieron los principales aspirantes para coronarse en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y los que podrían tener una actuación destacable, donde el exportero de la Albiceleste mencionó a México. ¿Estás de acuerdo? 🤔 #DSPORTSVerano #TikTokDeportes #Futbol #mexico ♬ sonido original - DSports

¿Cuándo inicia el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá?

Estamos a poco más de seis meses de vivir la euforia de la Copa del Mundo en nuestro país, el cual será por tercera ocasión sede del torneo de la FIFA, aunque esta vez junto a Estados Unidos y Canadá.

México fue elegido para recibir el primer partido del Mundial, el cual se llevará a cabo el 11 de junio del 2026 en la cancha del mítico y renovado Estadio Azteca, cotejo que enfrentará a la Selección Mexicana en contra de Sudáfrica, un escenario que vimos en 2010.

Selecciones como Argentina, Portugal, Francia, España e Inglaterra son las favoritas para llegar hasta la gran final de la competencia y pelear por la Copa del Mundo en la cancha del MetLife Stadium de Nueva York, donde se jugará el partido por el título del Mundial del 2026.

México ya conoce a dos de sus tres rivales para el Mundial 2026

El sorteo se llevó a cabo y definió a los 12 grupos del Mundial 2026. México será cabeza de grupo y se ubicó en el sector A de la competencia, donde también están Sudáfrica y Corea del Sur, dos rivales que el Tricolor ha enfrentado en ediciones pasadas de la Copa del Mundo.

Sin embargo, aún falta un rival por confirmar para el Tricolor, el cual saldrá del repechaje de la UEFA que se disputará en el próximo marzo, en donde Dinamarca, Irlanda, Macedonia del Norte y Chequia pueden ser el tercer rival de México en el Mundial de la FIFA.

El primer partido del Tricolor en el Mundial será en el Estadio Azteca ante Sudáfrica; después jugarán en la cancha del Estadio AKRON frente a Corea del Sur y cerrarán la fase de grupos midiéndose ante la selección europea de nueva cuenta en el Coloso de Santa Úrsula.

DCO