¡Impresionante! Estos son todos los grandes eventos deportivos que recibirá México en 2026

México será el epicentro de eventos deportivos de talla mundial.

Inició el 2026 y con ello la emoción de los aficionados mexicanos a los diferentes deportes que tendrán algún evento en nuestro país, aunque el más esperado de este año será la Copa del Mundo de la FIFA, pues tras 40 años el torneo que reúne a las mejores selecciones vuelve a tierras aztecas.

Además del Mundial 2026, México será el epicentro de diferentes eventos deportivos de talla mundial, tanto de partidos entre selecciones de renombre como encuentros de temporada regular de la NBA. De igual forma, tendremos de regreso el octágono de la UFC para ver de nuevo a los peleadores mexicanos en acción.

São Paulo was just the beginning…



Which race are you most excited for next? 👀⚡️ pic.twitter.com/IPkG5OW4ug — Formula E (@FIAFormulaE) December 21, 2025

Estos son todos los grandes eventos deportivos que recibirá México en 2026

México está listo para iniciar este 2026, el cual estará lleno de eventos deportivos en las grandes ciudades de nuestro país, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, iniciando con el Mundial 2026, en donde las tres urbes serán parte del torneo de la FIFA para albergar 13 partidos entre los tres recintos.

México E-Prix Fórmula E - 10 de enero

UFC México - 28 de febrero

Mundial de Clavados en Guadalajara - 5 al 8 de marzo

México vs. Portugal - 28 de marzo

LIV Golf Mexico City - 16 al 19 de abril

MLB Mexico City Series - 25 y 26 de abril

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - del 11 de junio al 19 de julio

NBA Mexico City Game - fecha por confirmar

Gran Premio de México de la Fórmula 1 - 30 de octubre al 1 de noviembre

Además de estos nueve grandes eventos deportivos que tendrá México en el 2026, se podría sumar uno más que podría ser el partido de temporada regular de la NFL en nuestro país, aunque aún falta la confirmación oficial por parte de la liga de futbol americano de Estados Unidos.

¿A quién veremos en el México 🆚 Portugal? 🤩



¡La Preventa Exclusiva @Banorte_mx arranca este 10 de diciembre!



Apunten la fecha. 📅 #SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/628RR9HuPd — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 8, 2025

México recibirá su tercera Copa del Mundo de la FIFA en la historia

México está listo para recibir la Copa del Mundo del 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, pues será la tercera vez en la historia que nuestro país albergue el torneo organizado por la FIFA y Guadalajara tendrá la dicha de recibir un partido de alta tensión.

La Selección Mexicana y su similar de Sudáfrica serán las encargadas de inaugurar el torneo, partido que se llevará a cabo en la cancha del renovado Estadio Azteca el próximo 11 de junio del 2026.

El Estadio AKRON albergará cuatro encuentros de fase de grupos y uno de ellos será entre la Selección de España y Uruguay, además del encuentro entre México y Corea del Sur, el segundo cotejo del Tricolor en el Mundial 2026.

DCO