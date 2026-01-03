Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Pittsburgh Steelers vs Baltimore Ravens; Semana 18 de la NFL

La Semana 18 de la National Football League continúa con un duelo clave entre los Pittsburgh Steelers y los Baltimore Ravens, dos equipos que llegan en momentos muy parecidos pero con mucho en juego, pues necesitan una victoria para poder acceder a la postemporada de la NFL.

Los de Pittsburgh llevan una marca de 9-7 después de 16 semanas disputadas en la temporada y esta será su gran oportunidad para derrotar a su rival divisional y meterse a los playoffs; por su parte, los de Baltimore disputarán su decimoséptimo encuentro de la temporada ante los Steelers.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por la victoria que está de por medio entre estas dos franquicias, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

We know them. They know us.



📺: #BALvsPIT 1/4 at 8:20 PM ET on NBC pic.twitter.com/uyGqWGIQaB — Pittsburgh Steelers (@steelers) January 3, 2026

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Pittsburgh Steelers vs Baltimore Ravens

El partido entre Pittsburgh Steelers y Baltimore Ravens se jugará este domingo, 4 de enero del 2026, en el Acrisure Stadium, ubicado en Pittsburgh, Pensilvania. La patada de salida será en punto de las 19:20 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de ESPN. También estará disponible en Disney+.

Fecha: domingo 4 de enero del 2026

Hora: 19:20

Estadio: Acrisure Stadium

Transmisión: ESPN y Disney+

If you're not with us, then you're 𝗶𝗻 𝗼𝘂𝗿 𝘄𝗮𝘆 pic.twitter.com/7TMPX9PmjU — Baltimore Ravens (@Ravens) January 2, 2026

Pittsburgh Steelers y Baltimore Ravens luchan por el último boleto a la postemporada

El equipo dirigido por Mike Tomlin viene de caer derrotado en su último partido de la temporada ante los Cleveland Browns, mientras que los de John Harbaugh intentarán sumar su segunda victoria al hilo para meterse a la postemporada de la NFL y dejar fuera a los Steelers.

Este partido también representa una gran oportunidad para las dos franquicias de sumar una victoria a su cuenta personal, pues es la última semana de la temporada y este encuentro define al último invitado a los playoffs por parte de la Conferencia Americana, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La Temporada 2025 de la NFL ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Semana 18 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de algunos equipos en su respectiva división, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas franquicias.

DCO