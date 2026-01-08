Real Madrid es el segundo invitado a la final de la Supercopa de España tras vencer al Atlético de Madrid

Quedó definida la gran final de la Supercopa de España tras la victoria del Real Madrid sobre el Atlético de Madrid por marcador de 2-1 en la cancha del King Abdullah Sports City, así que la afición de la LaLiga española podrá disfrutar de una edición más del Clásico en el partido por el primer título de la campaña y del 2026.

El marcador se abrió desde el minuto 2 de tiempo corrido, cuando el conjunto merengue consiguió un tiro libre cerca del área rival y fue Federico Valverde el encargado de disparar a la portería de Jan Oblak. El mediocampista uruguayo sacó un disparo potente al ángulo de la cabaña blanquirroja para levantar a la afición merengue de su asiento y festejar la tremenda anotación del ‘Halcón’ Valverde.

El partido continuó su marcha y el Atlético de Madrid comenzó a ser mejor en el campo de juego que el Real Madrid, aunque su error en el primer tiempo fue no aprovechar las oportunidades de gol que tuvieron frente al marco de Thibaut Courtois para igualar el tablero antes de irse al descanso en Jeddah, Arabia Saudita.

EL GOLAZO DE FEDERICO VALVERDE DESDE LA GRADA.

ENFERMO!!!





Inició la segunda parte del encuentro y Diego Pablo Simeone realizó un cambio para ir en busca de la anotación que pusiera tablas el marcador, aunque en el minuto 55 de juego Federico Valverde volvió a hacerse presente en el campo para darle un estupendo pase entre líneas a Rodrygo Goes, quien se metió entre los centrales y definió cruzado para el segundo tanto de los merengues.

Los colchoneros adelantaron líneas, pues necesitaban empatar el encuentro para pelear por el pase a la gran final de la Supercopa de España. Fue al minuto 58 de tiempo corrido cuando Giuliano Simeone mandó un centro certero a la zona donde se encontraba Alexander Sorloth; el delantero noruego le ganó la espalda a la defensa del Real Madrid y con un remate de cabeza mandó la esférica al fondo de las redes merengues.

El resto del encuentro, el Atlético de Madrid siguió en busca de su segundo tanto del partido, aunque el técnico colchonero cometió un terrible error al minuto 74, pues decidió sacar a Sorloth del campo y en su lugar meter a Thiago Almada, perdiendo referencia y altura en el área al momento de mandar centros en busca de un remate.

El golazo de Rodrygo Goes con asistencia de Fede Valverde.

Sorloth pulls one back for Athletico Madrid against Real Madrid





El Real Madrid cuenta con 13 títulos de la Supercopa de España, dos menos que su acérrimo rival, el Barcelona, y este año buscarán acercarse a un cetro del conjunto blaugrana, pues el año pasado tuvieron la oportunidad, pero el equipo de Hansi Flick goleó a los merengues para levantar su decimoquinto trofeo de este certamen.

Esta será la segunda ocasión que Xabi Alonso se medirá ante Hansi Flick en un Clásico, pues la primera vez ocurrió el 26 de octubre del 2025 cuando se midieron en la Jornada 10 de LaLiga española y el conjunto merengue consiguió la victoria por marcador de 2-1 con goles de Jude Bellingham y Kylian Mbappé.

El encuentro por el trofeo de la Supercopa de España se llevará a cabo el próximo domingo 11 de enero del 2026 en la cancha del King Abdullah Sports City; el Barcelona podría llegar a 16 conquistas o el Real Madrid tomar venganza del 5-2 que sufrieron el año pasado en Arabia Saudita.

