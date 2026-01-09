Chivas vs Pachuca: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de Jornada 1 del Clausura 2026?

Arranca el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX para las Chivas Rayadas del Guadalajara, que este sábado reciben en casa, el Estadio AKRON, a los Tuzos del Pachuca en duelo correspondiente a la Jornada 1.

El Guadalajara tiene buenos números en los últimos 13 juegos ante Pachuca, pues en ocho de esos juegos han logrado mantener su portería a cero y solo han recibido 9 goles en contra. El trabajo defensivo del Rebaño ha sido bueno ante los hidalguenses.

🇦🇹 ¡Fuertes y unidos en las gradas y en el terreno de juego! ¡Vamos por esos +3 puntos! 👊🏻



🎟️ 👉🏻 https://t.co/ALYa17e5JT pic.twitter.com/weu6fBqzyf — CHIVAS (@Chivas) January 9, 2026

Tanto el Rebaño como los Tuzos buscarán iniciar el certamen con el pie derecho sumando tres puntos. Ambos equipos el torneo pasado lograron entrar a la fase final, pero quedaron fuera en la primera ronda, por lo que la meta ahora es mejorar lo hecho el semestre anterior.

¿Dónde ver el Chivas vs Pachuca de la Liga MX?

El partido Chivas vs Pachuca, correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, inicia este sábado 10 de enero a las 17:05 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Amazon Prime Video.

Día: 10 de enero

Hora: 17:05 horas

Transmisión: Amazon Prime Video

🏟️ Cuando regrese al @EstadioAKRON, lo primero que haré será ___________



👀 ¿Qué es lo que más extrañan de los días de partido? pic.twitter.com/3wz41priIW — CHIVAS (@Chivas) January 8, 2026

Los refuerzos de Chivas ante Pachuca

Chivas incorporó a este torneo a Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, además del regreso del delantero Ricardo Marín. Con estas altas el equipo de Gabriel Milito espera poder competir en los primeros planos del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Brian Gutiérrez es un futbolista de 22 años de edad nacido en Estados Unidos y procedente del Chicago Fire. El jugador llega con ganas de aportar su juventud y talento al servicio del equipo tapatío. En la MLS, a pesar de su corta edad, se convirtió en uno de los jugadores más destacados.

⚽️ | Todos a sus puestos... ¡El torneo está a punto de iniciar! pic.twitter.com/SZAmD12oib — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) January 7, 2026

Por su lado, Ángel Sepúlveda regresa a Chivas para buscar revancha y con el objetivo de conseguir un lugar en la lista de la Selección Mexicana que jugará el Mundial 2026.

“No quiero bajar los números, quiero estar en lo más alto, quiero competir hasta el último día por esa oportunidad de jugar un Mundial, como siempre lo he soñado. Esta es la oportunidad que había esperado toda mi vida y no dejaré de pelear hasta que así sea”, aseveró Ángel Sepúlveda en charla con Chivas TV.

aar