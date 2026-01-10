Pumas vs Querétaro: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de Jornada 1 del Clausura 2026?

Pumas se mide al Querétaro en la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX

Los Pumas de la UNAM inician el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en casa, el Estadio Olímpico Universitario, enfrentando a los Gallos Blancos del Querétaro este domingo 11 de enero. El conjunto local busca empezar el semestre sumando tres puntos frente a su gente.

Luego de un torneo en donde quedaron decimos y eliminados en repechaje, en el Club Universidad saben que deben mejorar. Para ello, presentaron a cinco refuerzos, que podrían jugar ante el cuadro emplumado, pues la mayoría llegó a tiempo para la pretemporada.

¡Estamos listos! 👊⚽️

Último entrenamiento de la semana, cerramos preparación de pretemporada y vamos por todo en este Clausura 2026



¡Nos vemos mañana en CU! 🤝

¿Dónde ver el Pumas vs Querétaro de la Liga MX?

El duelo Pumas vs Querétaro, de la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este domingo 11 de enero a las 12:00 horas, tiempo del centro de México. El choque en el Estadio Olímpico Universitario se podrá ver por la señal del Canal de las Estrellas (Canal 2).

J uego: Pumas vs Querétaro

Día: Domingo 11 de enero

Hora: 12:00 horas

Transmisión: Canal de las Estrellas (Canal 2)

A 2️⃣ días para nuestro debut en el Clausura 2026 ⚽️💪🏻#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/z4LlGqZbAQ — PUMAS (@PumasMX) January 9, 2026

¿Cómo se reforzó Pumas para el Clausura 2026?

Antes del partido de este fin de semana, los Pumas presentaron a César Garza, Antonio Leone, Jordan Carrillo, Robert Morales, Olavio Vieira Dos Santos Junior (Juninho) y Jesús Rivas como los cinco refuerzos oficiales para el Torneo Clausura 2026. Cabe aclarar que Rivas regresa al Pedregal luego de un periodo fuera en préstamo. Los demás se incorporan por primera vez al equipo.

Todos ellos podrían jugar este domingo, si es que Efraín Juárez así lo demanda. Salvo el delantero brasileño Juninho, quien llegó un poco tarde a la pretemporada y podría requerir un poco de más tiempo de adaptación. Fuera de él, los demás ya han practicado con el equipo.

Esta tarde nuestro vicepresidente deportivo, Antonio Sancho, presentó ante los medios de comunicación a los 6 refuerzos que llegan para este Clausura 2026: César Garza, Jesús Rivas, Robert Morales, Juninho Vieira, Jordan Carrillo y Antonio Leone, quienes expresaron su felicidad… pic.twitter.com/9IQ8KjOU7s — PUMAS (@PumasMX) January 10, 2026

El caso del paraguayo Robert Morales es diferente, porque si bien, solo tiene un entrenamiento con Efraín Juárez y Pumas, está a buen tono físico, pues estuvo en la pretemporada con los Diablos Rojos del Toluca, equipo del cual llega procedente al cuadro capitalino.

Por su parte, los Gallos Blancos del Querétaro sumaron varios jugadores para este Clausura 2026. Alex Alcalá, Bayron Duarte, Erik Dueñas, Daniel Parra, Eduardo Pérez y Jean Unjanque. De todo ellos, Alcalá es el que más llama la atención por su corta edad y su pasado en la academia del Manchester City, en donde no pudo debutar.

