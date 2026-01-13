Liga MX

Chivas derrota de visitante a Bravos con agónico gol de Yael Padilla y logra su segundo triunfo en el Clausura 2026

Yael Padilla se convirtió en el héroe de las Chivas para darle un cardiaco triunfo de 1-0 al Rebaño en la cancha de los Bravos de Juárez; el Guadalajara ha ganado sus dos juegos en el Clausura 2026

Chivas venció de último momento a Bravos como visitante. Foto: X @LigaBBVAMX
Enrique Villanueva

Yael Padilla apareció en el tiempo de compensación para darle a las las Chivas un agónico triunfo por 1-0 como visitantes sobre los Bravos, gracias a su colocado remate de zurda al minuto 94, a pase de cabeza de Ricardo Marín, y el Guadalajara sigue con paso perfecto tras dos jornadas en el Clausura 2026.

El Guadalajara comenzó mejor el partido y Richard Ledezma dejó escapar el primer gol del cotejo al minuto 4 con un tiro raso de derecha muy desviado tras un gran pase de Armando González.

Los Bravos se asentaron en el campo con el correr de los minutos y cerraron el primer tiempo mejor que el Rebaño, que parecía que se iría con la ventaja al descanso cuando el árbitro Adonai Escobedo señaló en primera instancia un penalti a favor de los rojiblancos por una falta sobre la ‘Hormiga’ González.

Después de varios minutos de revisión en la cabina del VAR y de reclamos de los jugadores del equipo local, el silbante explicó que la pena máxima que había marcado en primera instancia se echaba para atrás debido a que Armando González estaba en posición adelantada al momento del pase de Richard Ledezma.

Sebastián Jurado salvó a FC Juárez con una gran intervención a un remate de cabeza de Bryan González al minuto 64 tras un centro de Daniel Aguirre.

Gabriel Milito movió sus piezas cuatro minutos más tarde, cuando al 68′ sacó de la cancha a la ‘Hormiga’ González para darle ingresó a Ángel Sepúlveda. Posteriormente entraron al campo Miguel Gómez y Yael Padilla en sustitución de Richard Ledezma y Efraín Álvarez.

¿Cuándo y contra quién es el próximo juego de Chivas?

Las Chivas volverán a las canchas el próximo sábado 17 de enero, cuando reciban en el Estadio AKRON al Querétaro en actividad de la Jornada 3.

Un día después, los Bravos de Ciudad Juárez visitan el Estadio Corona para medir fuerzas ante el Santos Laguna.

