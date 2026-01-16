¡No es broma! Sebastián Jurado, a nada de irse a jugar a Inglaterra, dos históricos se pelean por él

Sebastián Jurado ha tenido una carrera algo complicada en el futbol mexicano, pues inició su camino como profesional en el extinto Veracruz; en 2020 pasó a defender los colores del Cruz Azul, equipo en el que no pudo afianzarse, y por último a portar los colores de Juárez, donde ha conseguido continuidad y ser el arquero titular.

Con información de Daniel Reyes, reportero de Fox Sports, Sebastián Jurado interesa a dos equipos históricos de Inglaterra, el West Bromwich Albion y el Queens Park Rangers, ambos de la Championship, segunda división del futbol inglés.

La misma fuente confirma que ambos equipos tienen a Sebastián Jurado en la mira y en su lista de fichajes para el próximo mercado de verano, así que si Juárez y algunos de estos dos equipos llevan las negociaciones a buen puerto, tendríamos a un arquero mexicano en el viejo continente.

Estos son los números de Sebastián Jurado con Juárez

Sebastián Jurado ha recorrido toda la República Mexicana jugando en tres equipos diferentes de la Liga MX, iniciando desde el puerto de Veracruz, pasando por la capital del país y terminando en la frontera norte de nuestro territorio.

Actualmente, el arquero mexicano defiende el arco de Juárez, un equipo que ha venido a la alza en las últimas temporadas en el futbol mexicano, llegando a su primera liguilla desde que regresaron a la Primera División.

Desde que Jurado arribó al conjunto de los Bravos en enero del 2024, el arquero mexicano fue afianzándose con el puesto titular del equipo, demostrando que tiene lo necesario para estar en la lista de los mejores arqueros de la liga, sumando 64 encuentros, 94 goles permitidos y 14 porterías en cero.

¿Cuándo será el próximo encuentro de Sebastián Jurado con Juárez?

Sebastián Jurado inició el Clausura 2026 con Juárez, sumando una victoria ante Mazatlán y una derrota a manos del Guadalajara, pero tendrán que recuperar la senda del triunfo para pelear por un puesto en la liguilla del futbol mexicano.

El siguiente encuentro de Juárez y Sebastián Jurado en la Liga MX será el domingo 18 de enero del 2025, cuando viajen a la Comarca para enfrentarse a Santos Laguna en el Estadio TSM.

Este partido iniciará en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y será el penúltimo encuentro de la Jornada 3 del Clausura 2026 antes del Pachuca vs. América.

DCO