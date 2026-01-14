¡OFICIAL! Héctor Herrera deja la Liga MX para regresar al equipo donde fue tristemente desechado

Héctor Herrera terminó su etapa con el Toluca en la Liga MX y el mediocampista mexicano decidió regresar a la Major League Soccer (MLS) un año después de su paso por el futbol mexicano y ser bicampeón con los Diablos Rojos.

Esta noticia sorprendió a varios aficionados en México, pues Héctor Herrera tuvo un gran paso por la Liga MX con el Toluca y ahora regresa a la MLS con el Houston Dynamo, equipo que lo desechó hace un año, por un problema que tuvo el futbolista mexicano con un árbitro durante un partido.

Héctor Herrera firma con el conjunto de la Major League Soccer durante todo el 2026 y con opción a quedarse hasta junio del 2027. El mediocampista mexicano llega como agente libre tras su paso por el Toluca y que el conjunto de la Liga MX decidiera no renovar su contrato para el siguiente año.

Esta fue la terrible razón por la que el Houston Dynamo desechó a Héctor Herrera

Héctor Herrera llegó al Houston Dynamo en 2022 después de terminar su etapa en Europa y arribó procedente del Atlético de Madrid. El mediocampista mexicano fue afianzándose en el conjunto de la MLS y se ganó su lugar en el once titular del conjunto de Texas.

Sin embargo, el futbolista de 35 años tuvo una actitud antideportiva durante un partido en la MLS, pues al momento de reclamarle al árbitro por una acción en el encuentro, Héctor Herrera terminó escupiéndole al silbante cuando se dio la vuelta, una imagen que se hizo viral en redes sociales y los directivos de la liga tomaron cartas en el asunto.

La decisión final tanto de la liga como del Houston Dynamo fue sacar a Héctor Herrera del equipo, momento en el que el Toluca se hizo de sus servicios; sin embargo, parece que un año después de lo ocurrido, el equipo de la MLS olvidó lo que pasó con el mexicano y decidieron volver a ficharlo para la nueva temporada.

Back like he never left pic.twitter.com/GmUcBqD49Y — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) January 14, 2026

¿Cuándo será el debut de Héctor Herrera con el Houston Dynamo?

Héctor Herrera ya se incorpora con el Houston Dynamo para ponerse a punto de cara a la nueva temporada de la MLS, buscando un lugar en el once titular del conjunto texano para recuperar el nivel que mostró durante su etapa en la Major League Soccer.

El mediocampista mexicano tendrá el tiempo necesario para llenarle el ojo al entrenador del Dynamo para iniciar la campaña como titular en el primer partido del año, el cual será el 28 de febrero del 2026 cuando se midan al Cincinnati FC, correspondiente a la pretemporada de la MLS.

Con su llegada a la Major League Soccer, Héctor Herrera tendrá la oportunidad de medirse ante jugadores de talla mundial, pues, en caso de avanzar a los playoffs, se podría ver las caras con el Inter Miami de Lionel Messi.

DCO