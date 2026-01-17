¡Tiene los días contados! Revelan la fecha exacta de la salida de André Jardine si no mejora con América en el Clausura 2026

Desde la llegada de André Jardine al América, el equipo azulcrema está teniendo su peor inicio de temporada con el técnico brasileño en este Clausura 2026, pues no han podido ganar un partido y tampoco han marcado gol en dos jornadas.

A pesar de que la campaña apenas va iniciando, los malos resultados dentro del equipo de Coapa no son permitidos, así que André Jardine ya tendría los días contados dentro del club si es que no logra levantar el vuelo de las Águilas en lo que resta del Clausura 2026.

Esta es la fecha exacta de la salida de André Jardine

Después de ser tricampeón con el América, André Jardine tuvo un pésimo 2025 con el conjunto de Coapa al perder varias finales y quedar eliminado en los cuartos de final del Apertura 2025, a esto se une el pésimo inicio que está teniendo en el Clausura 2026.

Con información de Gustavo Mendoza, periodista de Fox Sports, André Jardine estará en el banquillo de las Águilas durante todo el Clausura 2026, pero en caso de que no cumpla los objetivos que tiene la directiva, el club le daría las gracias al brasileño, así que su salida se podría dar en el verano de este año.

Esta información se dio a conocer después de que se filtrará que André Jardine no tiene una buena relación con Diego Ramírez, el director deportivo de las Águilas. “Diego Ramírez ya está pensando en un Plan B por si no se dan las cosas con André Jardine al terminar el campeonato, ya está pensando en otro entrenador”, comentó Gustavo Mendoza.

América podría firmar su peor inicio de campaña desde 2022

El América necesita levantar el vuelo en su siguiente partido ante el Pachuca si no quiere igualar lo realizado en 2022, cuando Santiago Solari estaba al frente del equipo, año en el que los de Coapa tuvieron su último peor inicio de campaña.

En esa ocasión, los dirigidos por el técnico español, iniciaron con un empate y dos derrotas en las primeras tres jornadas, así que un descalabro ante los Tuzos este fin de semana, pondrían a André Jardine y sus pupilos contra las cuerdas, pues volver a perder en la campaña significaría superar la última pésima actuación del América en el inicio de la Liga MX.

Cabe recalcar que, después de enfrentarse al Pachuca, el América recibirá en casa al Necaxa para la Jornada 4 del Clausura 2026, el último encuentro dentro de la Liga MX antes de iniciar su participación en la Concacaf Champions Cup midiéndose ante el Olimpia de Honduras.

