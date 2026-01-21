México arranca el 2026 en busca de olvidar lo ocurrido el año pasado, pues el equipo de Javier Aguirre cerró el 2025 sin conocer la victoria después de salir campeones de la Copa Oro, pues sumaron cuatro empates y dos duras derrotas ante Paraguay y Colombia.

La Selección Mexicana tendrá su primer partido amistoso de este año y con el que comenzarán a cerrar su preparación de cara a la Copa del Mundo del 2026, pues el entrenador mexicano decidió salir de la zona de confort del combinado azteca para enfrentarse ante los Canaleros en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de Panamá.

Cabe recalcar que, Javier Aguirre formó una lista de 27 jugadores para los primeros encuentros del año, todos de la Liga MX, ya que al no ser una Fecha FIFA oficial, los jugadores mexicanos del extranjero no pueden asistir a la concentración con la Selección Mexicana.

#YaLlegamos a Panamá. ✈️



Con el apoyo de nuestros Incondicionales, el Tricolor continúa su camino de preparación rumbo a la Copa del Mundo. 🙌#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/vp2l8JS9g0 — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 21, 2026

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido amistoso entre México y Paraguay?

El partido entre Panamá y México se jugará este jueves, 22 de enero del 2026, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, ubicado en la ciudad de Juan Díaz, Ciudad de Panamá, Panamá. El pitazo inicial será en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5.

Fecha: jueves 22 de enero del 2026

Hora: 19:00

Estadio: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium, Azteca Deportes Network y Azteca 7.

El talento rojiblanco se suma al combinado tricolor. 😎#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/sKytSWQNK0 — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 20, 2026

México busca romper una mala racha que arrastra desde el 2025

México arranca el 2026 con la idea de terminar con una mala racha que arrastran desde el año pasado, pues la Selección Mexicana no consigue una victoria desde el 6 de septiembre del 2025, cuando igualaron el marcador 0-0 con Japón en su primer encuentro después de ser campeones de la Copa Oro.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre tiene cuatro empates y dos derrotas en sus últimos seis encuentros, además de vivir una mala experiencia en el Estadio TSM al enfrentar a Uruguay, pues la molestia de la afición se hizo notar desde el inicio del encuentro cuando comenzaron a silbar tanto al ‘Tala’ Rangel como a Javier Aguirre.

El encuentro ante Panamá no será nada fácil, pues se miden ante los Canaleros de visita, por petición de Javier Aguirre, en busca de lograr su primera victoria del 2026, además de que será la última oportunidad para varios jugadores de la Liga MX de conseguir un lugar en el Mundial del 2026.

DCO