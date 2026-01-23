UFC 324 EN VIVO: Justin Gaethje vs Paddy Pimblett, horario y dónde ver online gratis la pelea

La UFC se prepara su primer evento de 2026. Este sábado la espera termina para los aficionados de la empresa más famosa de MMA en el mundo, pues la T-Mobile Arena de Las Vegas recibe UFC 324, con la pelea estelar entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett, por el título interino de peso ligero.
Con la pausa del campeón regular, Ilia Topuria, la UFC pactó una pelea por el interinato, que no tendrá a los dos mejores de esta categoría, que son Arman Tsarukyan (1# rankeado) y Charles Oliveira (2# rankeado). En su lugar, los elegidos para este combate fueron Justin Gaethje y Paddy Pimblett, quienes son el cuarto y quinto sembrados.
¿Dónde ver Justin Gaethje vs Paddy Pimblett y todo UFC 324?
El evento de UFC 324, que tiene a Justin Gaethje vs Paddy Pimblett como pelea estelar, se realiza este sábado 24 de enero. La función inicia a las 15:00 horas con un preshow. Las peleas arrancan a las 16:00 horas con las primeras preliminares. Toda las horas son del centro de México.
- ESTELARES: 20:00 horas
- PRELIMINARES: 18:00 horas
- PRIMERAS PRELIMS: 16:00 horas
- PRE SHOW: 15:00 horas
Todas las peleas, así como todos los eventos de UFC, ahora se verán por la señal de Paramount Plus. La aplicación tiene los derechos de transmisión en México y es la única manera de ver las peleas. Solo hay que contratar la app y podrás ver la UFC, así como el demás contenido del catálogo.
Toda la cartelera de UFC 324
- Justin Gaethje vs Paddy Pimblett
- Sean O’Malley vs Song Yadong
- Waldo Cortes-Acosta vs Derrick Lewis
- Natalia Silva vs Rose Namajunas
- Arnold Allen vs Jean Silva
- Umar Nurmagomedov vs Deiveson Figueiredo
- Ateba Gautier vs Andrey Pulyaev
- Nikita Krylov vs Modestas Bukauskas
- Alex Perez vs Charles Johnson
- Michael Johnson vs Alexander Hernandez
- Josh Hokit vs Denzel Freeman
- Adam Fugitt vs Ty Miller
Todo en orden para la pelea por el título
Tanto Justin Gaethje como Paddy Pimblett marcaron el límite de las 155 libras. Además, en la pelea coestar de la noche Sean O’Malley se medirá a Song Yadong, quienes pararon la romana en 135.5 y 136 libras, respectivamente.
Deiveson Figueiredo y Alex Perez fallaron el pesaje, pero sus combates siguen en pie porque le pagarán a sus respectivos rivales el 25% de su bolsa.
Cameron Smotherman estaba contemplado para pelear ante Ricky Turcios en UFC 324, pero la pelea fue cancelada por el evidente mal estado de salud en el que se encontraba Smotherman.
