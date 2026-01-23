UFC 324 EN VIVO: Justin Gaethje vs Paddy Pimblett, horario y dónde ver online gratis la pelea

Justin Gaethje y Paddy Pimblett pelean en UFC 324 por el título interino de peso ligero

La UFC se prepara su primer evento de 2026. Este sábado la espera termina para los aficionados de la empresa más famosa de MMA en el mundo, pues la T-Mobile Arena de Las Vegas recibe UFC 324, con la pelea estelar entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett, por el título interino de peso ligero.

Con la pausa del campeón regular, Ilia Topuria, la UFC pactó una pelea por el interinato, que no tendrá a los dos mejores de esta categoría, que son Arman Tsarukyan (1# rankeado) y Charles Oliveira (2# rankeado). En su lugar, los elegidos para este combate fueron Justin Gaethje y Paddy Pimblett, quienes son el cuarto y quinto sembrados.

A SOLO UN DÍA DE #UFC324



ESTELARES 9pm ET 🇺🇸 / 8pm 🇲🇽 / 11Pm 🇦🇷 / 3am 🇪🇸⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

PRELIMINARES 7pm ET 🇺🇸 / 6pm 🇲🇽 / 9pm 🇦🇷 / 1am 🇪🇸⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

PRIMERAS PRELIMS 5pm ET 🇺🇸 / 4pm 🇲🇽 / 7pm 🇦🇷 / 11pm 🇪🇸⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

— UFC Español (@UFCEspanol) January 23, 2026

¿Dónde ver Justin Gaethje vs Paddy Pimblett y todo UFC 324?

El evento de UFC 324, que tiene a Justin Gaethje vs Paddy Pimblett como pelea estelar, se realiza este sábado 24 de enero. La función inicia a las 15:00 horas con un preshow. Las peleas arrancan a las 16:00 horas con las primeras preliminares. Toda las horas son del centro de México.

ESTELARES : 20:00 horas

PRELIMINARES : 18:00 horas

PRIMERAS PRELIMS : 16:00 horas

PRE SHOW: 15:00 horas

Todas las peleas, así como todos los eventos de UFC, ahora se verán por la señal de Paramount Plus. La aplicación tiene los derechos de transmisión en México y es la única manera de ver las peleas. Solo hay que contratar la app y podrás ver la UFC, así como el demás contenido del catálogo.

Toda la cartelera de UFC 324

Justin Gaethje vs Paddy Pimblett

Sean O’Malley vs Song Yadong

Waldo Cortes-Acosta vs Derrick Lewis

Natalia Silva vs Rose Namajunas

Arnold Allen vs Jean Silva

Umar Nurmagomedov vs Deiveson Figueiredo

Ateba Gautier vs Andrey Pulyaev

Nikita Krylov vs Modestas Bukauskas

Alex Perez vs Charles Johnson

Michael Johnson vs Alexander Hernandez

Josh Hokit vs Denzel Freeman

Adam Fugitt vs Ty Miller

🛑 El primero en pasar a la báscula. 154 libras oficiales para @PaddyTheBaddy #UFC324

Todo en orden para la pelea por el título

Tanto Justin Gaethje como Paddy Pimblett marcaron el límite de las 155 libras. Además, en la pelea coestar de la noche Sean O’Malley se medirá a Song Yadong, quienes pararon la romana en 135.5 y 136 libras, respectivamente.

Deiveson Figueiredo y Alex Perez fallaron el pesaje, pero sus combates siguen en pie porque le pagarán a sus respectivos rivales el 25% de su bolsa.

Cameron Smotherman estaba contemplado para pelear ante Ricky Turcios en UFC 324, pero la pelea fue cancelada por el evidente mal estado de salud en el que se encontraba Smotherman.

