México vs Bolivia: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido amistoso?

Este domingo 25 de enero la Selección Mexicana tiene otro duelo de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026. El equipo de Javier Aguirre se mide a su similar de Bolivia en el Estadio Tahuichi Aguilera, partido que cierra la gira del Tricolor con jugadores únicamente de la Liga MX.

Luego de vencer por la mínima, y con un autogol, a Panamá el pasado jueves 22, México regresa a la acción ante el local Bolivia, que se prepara para pelear el repechaje y poder asistir al Mundial.

Un rival y un ambiente que nos van a exigir al máximo. ¡Es lo que buscamos! 🔥



Las #VocesTricolor presentadas por @ScribeMexico previo a nuestro duelo ante Bolivia. 🗣️🇧🇴#SomosMéxico 🇲🇽



Los detalles ➡️ https://t.co/bhEx0QdT4x



*Publicidad para México* pic.twitter.com/O2yccjrMR0 — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 24, 2026

¿Dónde ver el México vs Bolivia, partido amistoso?

El partido amistoso entre México y Bolivia se juega este domingo 25 de enero en el país sudamericano a las 13:30 horas, tiempo del centro de México. Lo podrás ver por señal abierta en Azteca 7 y Canal 2, así como TUDN.

Día: 25 de enero

Hora: 13:30 horas

Transmisión: Canal 2, Azteca 7, TUDN y VIX

¿Por qué se juega a esa hora el México vs Bolivia?

El partido México vs Bolivia se juega a las 13:30 horas, tiempo del centro de México, porque el Estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera Costas de Bolivia se encuentra en plena remodelación y no cuenta con alumbrado, lo que imposibilita que se realice más noche.

Javier Aguirre adelanta convocados al Mundial 2026

Previo al duelo ante Bolivia, el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, señaló que ya tiene en mente a la base de jugadores de la Copa del Mundo 2026, incluso se atrevió a dar dos nombres de los elementos que ya están más que seguros para el torneo de la FIFA.

El Vasco Aguirre adelantó que la portería del Tricolor está casi lista, pues Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel ya están dentro de la convocatoria final. La única duda en esta posición es la del tercer portero, que parece estar abierta entre Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa. El DT no descarta llamar hasta 4 guardametas.

Exigirnos y buscar a los más capaces. 🗣️👏



Nuestro DT, Javier Aguirre, dando detalles sobre lo que significan este tipo de giras internacionales. ⚽#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/T5rNfZnXr3 — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 24, 2026

“La portería realmente no me preocupa, es cierto, no voy a tapar el sol con un dedo, Tala y Malagón van un paso por delante, estamos en busca de un tercer o cuarto portero inclusive y Acevedo está en esa lista, un gran arquero, si no le doy minutos o se los di a Tapia, a Ochoa, a Moreno, le di minutos a Sánchez en Sudamérica, pero no estoy preocupado por ese puesto, realmente no lo estoy”, comentó Aguirre en conferencia de prensa.

Con estas palabras, el entrenador deja claro que, a diferencia de lo que se piensa, ya tiene casi lista la convocatoria de 26 jugadores para la Copa del Mundo 2026, que será la primera en tener tres sedes; México, Canadá y Estados Unidos.

