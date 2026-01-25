¿Peso Pluma eres tú? El cantante mexicano se convierte en el líder de la porra de Atlas en plena calle (VIDEO)

Peso Pluma se hizo presente en el partido del Atlas contra el Cruz Azul.

Desde que comenzó su carrera como músico, Peso Pluma ha dejado en claro que es un fiel seguidor del Atlas; es por eso que se dio el tiempo para ir al Dignity Health Sports Park en California y ver al equipo de sus amores enfrentarse al Cruz Azul, pero lo hizo como un aficionado más.

El conjunto jalisciense presumió en sus redes sociales que, a la llegada de Peso Pluma al estadio, el mexicano se paró con la afición rojiblanca, salió por la ventana de su camioneta y comenzó a dirigir a la porra del Atlas en plena calle, dejando una imagen muy futbolera.

Además, cuando dejaron de entonar los cánticos del equipo, los fanáticos del Atlas gritaban el nombre artístico de Hassan Emilio Kabande, “Olé, olé, olé, olé, Peso, Peso”, mientras la camioneta de Peso Pluma seguía avanzando para poder ingresar al estadio.

Un Rojinegro muy especial nos acompaña esta tarde en el Dignity Health Sports Park ❤️🖤



¡LA DOBLE P ESTÁ EN LA CASA! 🔴⚫️#NoSeExplicaSeSiente pic.twitter.com/xrJpK75SyB — Atlas FC (@AtlasFC) January 25, 2026

Peso Pluma pasa tiempo con los jugadores de Atlas antes del partido

El Atlas también compartió algunas fotos de la convivencia que tuvo Peso Pluma con los jugadores rojiblancos antes del encuentro ante el Cruz Azul, pues estuvo platicando con el capitán Aldo Rocha y se tomó algunas fotos con ellos.

Este encuentro al que asistió Peso Pluma es un cotejo amistoso entre los Zorros y la Máquina, el cual les sirve a los equipos para seguir en forma de cara al regreso de la Liga MX tras la actividad de la Selección Mexicana en Centroamérica.

Cabe recalcar que estos dos equipos ya se vieron las caras en el Clausura 2026; fue en la Jornada 2 cuando se midieron en la cancha del Estadio Cuauhtémoc y el equipo de Nicolás Larcamón se llevó la victoria en su presentación en su nueva casa.

🔴⚫ Adivinen quien esta presente en California, para apoyar al Rojinegro. pic.twitter.com/cIZMljMb3B — 𝐀𝐓𝐋𝐀𝐒 𝐌𝐈 𝐁𝐔𝐄𝐍 𝐀𝐌𝐈𝐆𝐎 (@atlas_m_b_a) January 25, 2026

¿Cuándo regresa a la actividad el equipo de Peso Pluma en la Liga MX?

Atlas ya prepara su regreso a la Liga MX e ir en busca de los tres puntos en la Jornada 4 del Clausura 2026, pues de momento los rojinegros están en la quinta posición de la tabla general y una victoria los mantendría en lo más alto de la clasificación.

El siguiente cotejo de los Zorros será el sábado 31 de enero cuando reciban en el Estadio Jalisco al Mazatlán, equipo que está jugando su última temporada en Primera División, pues el siguiente año el Atlante tomará su lugar en la Liga MX.

El equipo dirigido por Diego Cocca lleva dos victorias y una derrota en esta campaña, así que han sumado seis puntos de nueve posibles y el encuentro ante los Cañoneros será clave para llegar a nueve unidades en cuatro fechas.

DCO