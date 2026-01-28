Champions League: Estos son los equipos calificados directo a octavos, los eliminados y los que están en repechaje

Terminó la fase de liga de la Champions League. El torneo más importante a nivel de clubes vive su segundo año bajo este nuevo formato, en donde los ocho primeros de la tabla general avanzan de manera directa a octavos de lugar. Los primeros clasificados fueron Arsenal y Bayern Múnich. Se les unieron Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting y Manchester City.

Los 8 clasificados

Arsenal

Bayern Múnich

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting

Manchester City

Arsenal become the first team to finish the league phase with a 100% record 😤#UCL pic.twitter.com/wcuQqZPEf6 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 28, 2026

Equipos en Playoffs

Real Madrid

Inter

PSG

Newcastle

Juventus

Atlético de Madrid

Atalanta

Leverkusen

Dortmund

Olympiacos

Brujas

Galatasaray

Mónaco

Qarabag

Bodo Glimt

Benfica

Equipos eliminados

Marsella

Pafos

Union Saint-Gilloise

PSV Eindhoven

Athletic de Bilbao

Napoli

FC Copenhague

Ajax

Eintracht Fráncfort

Slavia Praga

Villarreal

Kairat

Real Madrid va a playoffs y Benfica evita eliminación

Real Madrid acabó inesperadamente en los repechajes de la Champions, al caer ante su otrora técnico José Mourinho, y será acompañado en esa instancia por el vigente monarca Paris Saint-Germain.

Los merengues saltaron a la cancha del Estádio da Luz en el tercer lugar de la clasificación de 36 equipos. Y a pesar de dos goles de Kylian Mbappé, cayeron el miércoles 4-2 ante Benfica para retroceder al noveno lugar, una posición por debajo de la zona de clasificación directa a los octavos de final.

Asombrosamente, Benfica logró meterse en los repechajes al quedar en el 24to puesto por diferencia de goles, gracias al tanto de su arquero Anatoliy Trubin en el octavo minuto del tiempo de descuento. El ucraniano subió al área rival para conectar un dramático cabezazo ante un Madrid que había quedado con nueve jugadores tras las expulsiones de Raúl Asencio y Rodrygo en el tramo final.

“Esta victoria es histórica e importante”, valoró Mourinho. Acerca de su arquero, comentó: “Sabíamos que podía hacerlo. Hay que poner el balón ahí, pero es un gol asombroso de este tipo”.

Turbin dijo que fue “un momento loco”. “No estoy acostumbrado a anotar”, señaló. “Tengo 24 años y es la primera vez que lo logro”.

El Madrid quedó fuera de los ocho primeros cuando Sporting Lisboa anotó en los descuentos para vencer 3-2 al Athletic Bilbao.

“Nos ganan y no es un tema de calidad. No es un tema de táctica. Es un tema de tener más ganas que el oponente”, dijo Mbappé. “No tenemos continuidad en el juego, es algo que tenemos que solucionar. No podemos estar un día sí y un día no, eso no es de equipo campeón”.

Sporting se unió a Liverpool, que vapuleó 6-0 al Qarabag de Azerbaiyán, Tottenham, Barcelona, Chelsea y Manchester City entre los ocho primeros.

El líder general Arsenal, que completó el pleno de ocho victorias al vencer 3-2 al Kairat Almaty, y el segundo Bayern Múnich habían avanzado de antemano a la ronda de octavos que se disputará en marzo.

Even Courtois had to smile 👏🤝#UCL pic.twitter.com/KeUaREKpYj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 28, 2026

El PSG y Newcastle comenzaron ambos entre los ocho primeros, pero empataron 1-1 en París, lo que hizo que ambos cayeran en la clasificación al 11mo y 12do lugar.

Otro que acabó en los repechajes fue el Inter de Milán, el subcampeón de la pasada edición, pese a su victoria 2-0 ante Borussia Dortmund.

El PSG también tuvo que transitar por los repechajes hace un año, el camino más largo posible con dos partidos adicionales en febrero para conquistar su primera Copa de Europa.

