Él es Gervonta Davis, el famoso boxeador que enfrenta cargos por agresión, detención ilegal e intento de secuestro

Gervonta Davis, boxeador estadounidense que ha sido campeón del mundo en tres divisiones de peso, volvió a ser noticia por lo que hizo fuera del ring. Fue detenido el miércoles 28 de enero por la policía de Miami, abriendo un nuevo capítulo polémico en su vida.

El talentoso peleador fue detenido por elementos de Miami Garden. Se realizó una operación conjunta con el departamento y el grupo de trabajo de fugitivos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, en donde se buscó al Tank por tres condados, hasta su detención en Design District de Miami.

Gervonta Davis’ mugshot has been released after his arrest in Miami tonight



His bond is set at $16,000 pic.twitter.com/uTrZErVgM0 — Happy Punch (@HappyPunch) January 29, 2026

Gervonta Davis fue ingresado al Centro Correccional Turner Guilford Knight. La policía asegura que el boxeadorestaba en un club de striptease el 27 de octubre y tuvo un altercado con su exnovia, Couryney Rossel. Agredió a la mujer en una habitación trasera y la retuvo contra su voluntad.

La expareja del peleador asegura que escuchó a David decir: “¿Creías que no te encontraría?”. La dejó en libertad en el estacionamiento. Rossel denunció a Davis en la policía de Miami Gardens y presentó una demanda civil.

La demanda provocó la cancelación de la pelea entre Davis y Jake Paul, que estaba programa para el 19 de diciembre.

🚨 Gervonta Davis was arrested today in Miami in connection to his domestic violence incident in October 2025



Honestly one of he biggest fall offs and waste of talents in boxing pic.twitter.com/QE7PSpCw6X — ACD MMA (@acdmma_) January 29, 2026

¿Quién es Gervonta Davis?

Gervonta Davis es uno de los boxeadores estadounidenses más destacados de su generación, pero sus constantes polémicas fuera del ring y su actitud desinteresada en el deporte, han provocado que sus logros se empañen.

Apodado Tank, el peleador nació en Maryland, Baltimore. Comenzó a boxear desde muy joven y de inmediato se convirtió en un prospecto interesante. Cualidades como potencia, rapidez, agresividad e inteligencia lo separaban del resto.

Dio el salto al profesionalismo en 2013 y su ascenso fue meteórico, llamando la atención de Floyd Mayweather Jr., quien lo integró a su promotora y lo impulsó como una de sus principales apuestas. Aunque terminaron enemistados por diferencias en el manejo de la carrera del Tank.

Gervonta Davis pic.twitter.com/h61Ct77xfr — Roots of Combat (@RootsOfCombat) January 27, 2026

Sus victorias más mediáticas ante Ryan García, Rolando Romero, Isaac Pitbull Cruz, Leo Santa Cruz y Yuriorkis Gamboa lo posicionaron como una de las principales atracciones del boxeo de pago por evento. El récord de Davis es de 30 peleas ganadas, un empate y cerro derrotas. Su última pelea igualó ante Lamont Roach.

Gervonta Davis tiene 31 años de edad y no se ha retirado, pero sus constantes problemas fuera del ring hacen pensar que el fin de su carrera está muy cerca.

