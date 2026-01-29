¡OFICIAL! El América regresa al Estadio Azteca esta temporada y ya presumen su foto en el coloso

El América sigue demostrando que su principal deseo para el Clausura 2026 es regresar al Estadio Azteca, y como muestra, su foto oficial. La plantilla del conjunto de Coapa posó dentro del próximo inmueble mundialista tanto con su categoría femenil como varonil.

En redes sociales, el Club América presumió su foto oficial dentro de las instalaciones del Estadio Azteca. Se puede ver a los entrenadores de ambas categorías en el centro y alrededor, los futbolistas mezclados. Sin revelar muchos detalles, se pueden observar algunos arreglos del inmueble.

En nuestra CAsa, siempre con unión, fortaleza e historia 🦅

Foto Oficial Clausura 2026#GrandesDeCorazón #SomosSuperpoderosas pic.twitter.com/9pgwB8DGst — Club América (@ClubAmerica) January 29, 2026

Se ven varios cambios en el Estadio Azteca

De lo poco que se pudo ver, nos damos cuenta de que el pasto ya está prácticamente en su totalidad y que hay varias zonas en las que ya han colocado las butacas para que la afición se siente. También es muy notorio el cambio de colores dentro del coloso.

Otro de los detalles es que ya no está el logo del América en las butacas, que alrededor de la cancha sigue en remodelación y que las porterías todavía no están colocadas. En diversas imágenes en X, se presumió que venían llegando del extranjero.

América logra una importante victoria ante el León. ı Foto: X @ClubAmerica

¿Cuándo regresa el América al Estadio Azteca?

Se tiene previsto que el América regrese al Estadio Azteca a principios de abril, cuando enfrente al Cruz Azul en la Jornada 14 del Clausura 2026. En dicho recinto, se espera que pueda encarar los duelos de la Concachampions ante equipos de la MLS, tal sería el caso ante el Inter Miami. También se tiene contemplado que, si logra avanzar a la Liguilla, dispute el duelo de los cuartos de final.

Por derecho de la FIFA, el América se tendría que salir del Estadio Azteca un mes antes de que inicie el Mundial del 2026. El máximo rector del futbol mundial debe tener en su poder las sedes de los encuentros de la justa para realizar los últimos chequeos.