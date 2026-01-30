América vs Necaxa: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX?

El Club América se enfrenta al Necaxa en la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, duelo en donde los capitalinos buscarán su primera victoria del semestre. El cotejo se realiza este sábado 31 de enero en el Estadio Ciudad de los Deportes, mejor conocido como Estadio Azul.

Las Águilas arrancaron el torneo del futbol mexicano con muchas dudas. El armado de la plantilla deja mucho que desear y el nivel es todavía más cuestionable. En los primeros tres duelos sumaron dos empates y una derrota, que los tienen en la posición 15 general con dos puntos.

🎙️ Sebastián Cáceres en conferencia de prensa, previo a nuestro partido de Jornada 4 contra Necaxa.



Ven al partido: https://t.co/Z9MqIutkFc pic.twitter.com/LdXVXYWRo1 — Club América (@ClubAmerica) January 30, 2026

¿Dónde ver el América vs Necaxa de la Liga MX?

El partido América vs Necaxa, correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este sábado 31 de enero a las 16:00 horas tiempo del centro de México. La señal del partido se podrá ver por la señal de Canal 5, TUDN y VIX Plus. Además del canal de YouTube de Migel Layún.

Día: Viernes 31 de enero

Hora: 16:00 horas, tiempo del centro de México

Transmisión: Canal 5, TUDN y VIX Plus. Además del canal de YouTube de Migel Layún

El horario es irregular para las Águilas, pero el cambio se debe a que ese mismo día hay un concierto de Kanye West en la Plaza de Toros.

En nuestra CAsa, siempre con unión, fortaleza e historia 🦅

Foto Oficial Clausura 2026#GrandesDeCorazón #SomosSuperpoderosas pic.twitter.com/9pgwB8DGst — Club América (@ClubAmerica) January 29, 2026

América cerca de cerrar el fichaje de un crack brasileño

El América tuvo días intensos de negociaciones con el Palmeiras para hacer posible el fichaje de Raphael Veiga para este 2026, una incorporación al nido de Coapa que ayudará mucho a las Águilas en el torneo, pues el mediocampista brasileño tiene una calidad futbolística envidiable.

Con información de César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes de la Liga MX, la directiva del América ya tiene cerrado el fichaje de Raphael Veiga, los azulcremas llegaron a un acuerdo verbal con el equipo brasileño para sumar a sus filas al futbolista de 30 años que todavía tenía un año de contrato con el Palmeiras.

El conjunto de André Jardine no tiene a un jugador de su calidad desde que Diego Valdés salió del club, pues el mediocampista chileno era el ‘10′ del conjunto azulcrema y Raphael Veiga tiene cualidades similares a las del exjugador del América, así que podría ser una gran incorporación para el técnico brasileño.

