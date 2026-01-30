Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina: ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO la final femenil del Abierto de Australia 2026?

Aryna Sabalenka y Elena Rybakina definen a la campeona del Abierto de Australia 2026.

La bielorrusa Aryna Sabalenka y la ucraniana Elena Rybakina definirán a la campeona femenil del Abierto de Australia 2026, el primer Grand Slam del año, este sábado 31 de enero, en una reedición del duelo definitivo por el título del 2023.

Aryna Sabalenka se coronó en dos de las las últimas tres ediciones del Australian Open, pues en el 2024 también alzó el trofeo, aquella ocasión después de imponerse en la gran final a la china Qinwen Zheng.

Por su parte, Elena Svitolina disputa su segunda final en un Abierto de Australia, con la esperanza de que esta vez el desenlace sea distinto al del 2023, cuando Aryna Sabalenka la superó por 4-6, 6-3 y 6-4.

¿En qué canal pasan EN VIVO la final entre Aryna Sabalenka y Elena Svitolina?

El partido de la final femenil del Abierto de Australia 2026 entre Aryna Sabalenka y Elena Rybakina se jugará este sábado 31 de enero en la Rod Laver Arena de Melbourne, Australia. El juego comienza a las 2:30 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo a través de las señales de ESPN y Disney+.

Fecha : Sábado 31 de enero

Hora : 2:30

Estadio : Rod Laver Arena

Transmisión: ESPN y Disney+

Sabalenka y Rybakina, con deseos de revancha en la final del Abierto de Australia 2026

La bielorrusa Aryna Sabalenka jugará la final del Abierto de Australia por cuarto año consecutivo, y con anhelo de revancha luego de que en las del 2025 la estadounidense Madison Keys le impidió convertirse en tricampeona.

Enfrente tiene a Elena Rybakina, la ucraniana que busca conquistar su segundo Grand Slam después de que en el 2022 se proclamó campeona de Wimbledon al derrotar a la tunecina Ons Jabeur.

It all comes down to this 🏆



Sabalenka faces Rybakina for the title!#AO26https://t.co/b2LvdA7o1v — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2026

Elena Rybakina se llevó en el primer set de la final del Abierto de Australia 2023 a Aryna Sabalenka, quien a la postre se llevó la victoria y el título, por lo que la ucraniana quiere saldar esa cuenta.

La ucraniana se impuso a la bielorrusa en el antecedente más reciente entre ambas, el cual fue en el partido por el título de las WTA Finals del 2025, cuando se embolso un premio récord de 5.2 millones de dólares.

“Podría tomar solo lo positivo de esa semana. Esto es lo que estoy tratando de hacer, recordando algunas cosas buenas de esas Finales de la WTA”, señaló al respecto Elena Rybakina.

