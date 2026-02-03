Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Olimpia vs América; Ronda 1 de la Concachampions

Olimpia se mide ante el América en el duelo de ida de la Ronda 1 de la Concachampions

El Club América arranca la campaña de la Concacaf Champions Cup este martes 3 de febrero de visita ante el Club Deportivo Olimpia, el equipo más grande de Honduras. El duelo llega en medio de uno días caóticos para las Águilas.

En Coapa no han tenido una semana tranquila, pues salió Diego Ramírez de la dirección deportiva, después se confirmó el fichaje de Álvaro Fidalgo por el Real Betis y se oficializó la salida de Allan Saint-Maximin. Tres bajas que por diferentes motivos impactaron en el interior del equipo azulcrema.

A pesar de todo esto, el América viaja a Honduras para el duelo de ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup ante el Olimpia, que buscarán hacer pesar su casa y su condición de campeón de la liga hondureña.

¿Dónde ver el Olimpia vs América de la Concachampions?

El duelo entre el Club Deportivo Olimpia ante el Club América, ida de la primera ronda de la Concachampions, inicia HOY martes 3 de febrero a las 20:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de FOX ONE.

Día: 3 de febrero

Hora: 20:00 horas, tiempo CDMX

Transmisión: FOX ONE

Estadio: Chelato Uclés, Tegucigalpa

¿Debuta Raphael Veiga ante Olimpia en Concachampions?

Luego de dos bajas consecutivas con las salidas de Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo, el América se hizo con los servicios del mediocampista brasileño Raphael Veiga, quien de acuerdo con André Jardine no estará disponible ante el Club Olimpia en la Concachampions.

Raphael Veiga llegó a la Ciudad de México mientras el América jugaba ante Necaxa el sábado en la Liga MX. El sudamericano aterrizó y fue llevado al Estadio Ciudad de los Deportes para ver a sus nuevos compañeros obtener la primera victoria del Clausura 2026.

Una vez finalizado el duelo ante los Rayos, el entrenador del América comentó que Veiga estaría listo para tener minutos ante Rayados del Monterrey el siguiente sábado 7 de febrero.

“Imagino que al regresar podrá entrenar con el grupo; entrenaba normal en Palmeiras. No tiene problemas físicos. Dependerá de su adaptación a la altura de la Ciudad de México, pero imagino contar con él ante Monterrey”, dijo Jardine sobre el debut de Raphael Veiga en el América.

