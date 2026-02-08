¿A qué hora presentan EN VIVO el Cadillac de Checo Pérez para la F1 2026 en el Super Bowl LX?

Cadillac revelará el monoplaza de Checo Pérez y Valtteri Bottas para la F1 2026 en el Super Bowl LX.

El Super Bowl LX de la NFL entre Patriots y Seahawks tiene un atractivo adicional para los aficionados de la Fórmula 1, pues será durante el evento que la escudería Cadillac presente el monoplaza que Checo Pérez y Valtteri Bottas conducirán en la Temporada 2026 del Gran Circo. Se espera que la revelación sea durante el último cuarto del encuentro, lo que sería alrededor de las 21:30 horas del Centro de México.

El equipo estadounidense presentará el auto que conducirán el mexicano y el finlandés en la que será su primera campaña en el serial, motivo por el cual eligió a dos pilotos con experiencia probada, pues ambos tienen una amplia trayectoria y han sido subcampeones del mundo.

All systems go. 4th Quarter of the Big Game, 10:30pm in Times Square. pic.twitter.com/056spDeO7N — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 8, 2026

¿Cuándo debuta Checo Pérez con Cadillac en la F1 2026?

Los aficionados al automovilismo esperan con ansias el próximo 5 de marzo, cuando se ponga en marcha la F1 2026 con las primeras prácticas del Gran Premio de Australia.

Ese día marcará el regreso de Checo Pérez al serial luego de que en el 2025 no compitió tras su salida de Red Bull. Dos días después, el sábado 7 de marzo, se llevará a cabo la primera carrera de la campaña en el Circuito de Albert Park, en Melbourne.

Checo Pérez firmó un contrato por dos temporadas con Cadillac, donde tendrá como coequipero al experimentado finlandés Valtteri Bottas, quien fue subcampeón del mundo con Mercedes en las temporadas de 2019 y 2020. El tapatío fue el segundo mejor de la clasificación en la campaña del 2023.

EVG