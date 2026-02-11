¡CONFIRMADO! La NFL ya tiene definido a uno de los equipos que jugará la próxima temporada en el Estadio Azteca

Tenemos definido a uno de los equipos para el Mexico Game.

Hace unas semanas, tanto el Estadio Azteca como la NFL dieron a conocer que los partidos de temporada regular regresarán a nuestro país; serán tres partidos, iniciando este 2026 y terminando en 2028 el acuerdo ya pactado. Pero lo que muchos aficionados quieren saber son los equipos que vendrán a jugar a nuestro país y ya tenemos a uno de ellos confirmado.

Con información de John Sutcliffe, reportero en cancha de ESPN, una de las franquicias que pisará el Estadio Azteca la próxima temporada para el Mexico Game es San Francisco 49ers, uno de los equipos que tiene un número grande de fanáticos en nuestro país.

Tuvieron que pasar cuatro años para que los directivos del Estadio Azteca y la NFL llegaran a un acuerdo para que la mejor liga de futbol americano regrese a nuestro país, pues también influyó la remodelación del Coloso de Santa Úrsula para la Copa del Mundo del 2026.

San Francisco vuelve a jugar en México después de cuatro años de su victoria

La NFL vuelve a México después de cuatro años de espera y uno de los equipos que disputó aquel partido en 2022 volverá a pisar nuestro país para buscar una victoria en la temporada regular.

Los San Francisco 49ers fueron el equipo que estuvo el pasado 21 de noviembre del 2022 en la cancha del Estadio Azteca enfrentando a los Arizona Cardinals, encuentro que terminó 38-10 a favor del conjunto de la bahía y fue la última vez que la liga tuvo un partido de temporada regular en nuestro país.

Con esta información, lo único que falta es que la NFL confirme el rival que tendrá el conjunto de Brock Purdy y compañía en el Mexico Game, aunque cabe recalcar que el mariscal de campo que fue el titular en 2022 por parte de San Francisco fue Jimmy Garoppolo.

La NFL tendrá 9 partidos internacionales en la temporada 2026

La NFL sigue buscando crecer su marca alrededor del mundo y para la temporada 2026 la liga tendrá nueve partidos internacionales, incluyendo el encuentro en México que encabezará los San Francisco 49ers a falta de la confirmación de su rival.

Además de nuestro país, Múnich, Madrid, Rio de Janeiro, Melbourne y Londres recibirán a la NFL en uno de sus estadios para la siguiente temporada, aunque la ciudad en Inglaterra tiene el privilegio de albergar tres compromisos.

Por su parte, la idea de crecer la marca en el mundo, la NFL tendrá su primer partido internacional en París, completando los nueve encuentros alrededor del globo terráqueo.

