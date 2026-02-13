¡Triste noticia! Futbolista mexicana se lesiona el ligamento cruzado y organiza rifa con causa para pagar su recuperación (VIDEO)

Claudia Cid reveló que el equipo al que pertenece no pagará su operación.

La futbolista mexicana Claudia Cid no pasa un buen momento en su carrera, pues en sus redes sociales reveló que sufre una lesión de ligamento cruzado y menisco; sin embargo, su equipo en Albania no pagará la operación para recuperarse y ya existe un proceso legal en contra del club.

La exfutbolista del Cruz Azul Femenil necesita esa operación para poder seguir jugando este deporte, pero la intervención tiene un costo muy alto, por lo que Claudia Cid decidió hacer una rifa con causa para recaudar el dinero que necesita para pagar los gastos del hospital.

A pesar de cumplir su sueño de jugar en Europa, la futbolista mexicana pasa por un terrible momento y pide ayuda a todos los aficionados que tengan en sus posibilidades comprar un boleto para la rifa con causa.

Me lesioné el ligamento cruzado y el menisco jugando en Albania.

El equipo no se hará cargo de la operación y mi rodilla no puede esperar.



Por eso estoy organizando una rifa con causa para poder costear mi cirugía y recuperación.



Si quieres apoyar o saber más, mándame DM 🤍 pic.twitter.com/c1WuVueIXa — Claudia Cid (@claudiacid29) February 13, 2026

Estos son los premios que hay para la rifa de la futbolista mexicana

En el mismo video que publicó en sus redes sociales, la futbolista mexicana explica los detalles y los regalos que habrá en la rifa con causa, los cuales podrán ganar todos los que adquieran un boleto para ayudar a Claudia Cid en su recuperación.

El costo del boleto es de 200 pesos y, en caso de ganar uno de los tres premios, se podrían llevar una tableta, unos tenis para correr o un jersey retro. Además, Claudia Cid reveló que esta rifa se llevará a cabo en un mes aproximadamente.

De igual forma, la futbolista mexicana explica que, si hay personas que no tienen las posibilidades de comprar un boleto para esta rifa, con su like y compartiendo el video, ayudan a que esta información llegue a más personas para que pueda juntar el dinero necesario.

¿Cuánto cuesta una operación de ligamento cruzado?

Con lo revelado por Claudia Cid, la futbolista mexicana sufre una lesión de ligamento cruzado, una de las más frecuentes entre los jugadores de este deporte, pero también de alto costo por la intervención quirúrgica que debe tener la persona.

El costo de una operación de este tipo varía según el país donde se realice, el hospital, pero oscila entre los 50 mil y los 155 mil pesos mexicanos, esto por todos los elementos que se utilizan tanto en el momento de la intervención como para la recuperación postoperatoria.

Después de ser intervenida quirúrgicamente, la recuperación de una operación de este tipo depende de la evolución, pero ronda entre las 6 y 8 semanas, para poder recuperar la fuerza y la movilidad en la rodilla.

