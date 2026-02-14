Charles Leclerc deja de ser piloto para convertirse en cupido este Día de San Valentín (VIDEO)

Llegó el 14 de febrero, el Día de San Valentín en todo el mundo, y Charles Leclerc dejó de ser piloto por un momento para convertirse en cupido, con el fin de ayudar a sus seguidores a conquistar a la chica o chico que les gusta.

La escudería Ferrari subió un video a sus redes sociales donde aparece Charles Leclerc y dice: “Hola a todos, entonces, si recibiste este video, significa que la persona que te lo mandó quiere que seas su San Valentín; sin embargo, si estás viendo este video en tu feed, por favor, mándaselo a tu San Valentín”.

Varios fanáticos del piloto monegasco comenzaron a dejar diversos comentarios, como que quisieran mandarle ese video a Charles Leclerc o pensando si el volante de Ferrari se lo mandó a Carlos Sainz, quien fue su compañero en el equipo italiano hace algunas temporadas.

You know who to send it to ❤️ pic.twitter.com/5uFs49Wz59 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 14, 2026

Charles Leclerc ya se prepara para la nueva temporada de la Fórmula 1

La nueva temporada de la Fórmula 1 está a menos de un mes de iniciar y todos los pilotos se encuentran en Baréin disputando las prácticas para afinar los últimos detalles de su monoplaza.

Charles Leclerc fue uno de los mejores en el primer día de pretemporada, pues el piloto monegasco terminó en el tercer puesto de la parrilla, solo por detrás de Lando Norris, quien fue primero, y Max Verstappen, dejando buenas sensaciones en la pista de Baréin de cara a la nueva campaña.

Una de las metas de Ferrari este año es poder pelear por los primeros puestos en las diversas carreras y en una de esas quedar entre los primeros lugares del Campeonato de Constructores, pues la temporada pasada estuvieron cerca de ser el subcampeón.

¿Cuándo inicia la nueva temporada de la Fórmula 1?

Cada día que pasa estamos más cerca del inicio de la nueva temporada de la Fórmula 1, la cual promete muchas emociones como la pasada, en la que Lando Norris terminó siendo el campeón de la categoría con McLaren.

Los 22 pilotos ya se preparan para el arranque de la campaña, que será el fin de semana del 6 al 8 de marzo en la ciudad de Melbourne, donde se llevará a cabo el Gran Premio de Australia, la primera parada del serial en el 2026.

Esa carrera significará el inicio de la Fórmula 1 y donde se podrá ver el debut de Checo Pérez con Cadillac, uno de los regresos más esperados por la afición del Gran Circo.

DCO