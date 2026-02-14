Cruz Azul vs Tigres: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX?

En uno de los duelos que cierra la actividad de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el Cruz Azul se enfrenta ante los Tigres en el Estadio Cuauhtémoc, partido en donde se puede definir al nuevo sublíder del campeonato.

La Máquina y los de la UANL llegan empatados con 10 unidades y con el mismo número de victorias, empates y derrotas (3-1-1). El ganador llegará a 13 unidades para ser el segundo lugar del Clausura 2026, que al momento le pertenece a los Pumas con 12 puntos.

NICO Y SU DEBUT CON GOL 🔥💙 pic.twitter.com/uvwJV5ETMU — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 14, 2026

¿Dónde ver el Cruz Azul vs Tigres, Jornada 6 del Clausura 2026?

El partido Cruz Azul vs Tigres, correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este domingo 15 de febrero a las 16:30 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5, TUDN, VIX y Canal de YT de Miguel Layún.

Día: Domingo 15 de febrero

Hora: 16:30 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, VIX y Canal de YT de Miguel Layún

Cruz Azul busca seguir en plan grande

Cruz Azul enfrenta a Tigres luego de golear al Vancouver FC en la primera ronda de la Concachampions. En el duelo de ida ganaron 3-0 y en la vuelta, hace unos días, los superaron 5-0 para un global abultado de 8-0.

La Máquina buscará alargar esta buena racha ante el conjunto felino, que por su parte también está en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

Otra particularidad de este duelo es que será de reencuentros, pues el delantero Nicolás Ibáñez jugará ante su exequipo. Hace unos días llegó a la Ciudad de México y ante el equipo canadiense anotó su primer gol como jugador del Cruz Azul.

Nico Ibáñez con los Tigres jugó 142 partidos, anotó 31 goles y dio 10 asistencias. Ahora con la playera celeste el delantero espera seguir con la buena cuota anotadora.

El ariete está probado en el futbol mexicano. Antes de jugar en el conjunto regiomontano formó parte del Pachuca, en donde marcó 35 goles en 62 encuentros. Pero sus mejores momentos los dejó en el Atlético de San Luis, en donde celebró 57 dianas en 115 compromisos.

aar