¡OFICIAL! Chivas y América definen a sus titulares para el clásico nacional y hay sorpresas

Chivas y América salen con todo por los tres puntos en el clásico nacional; el Guadalajara expone su invicto en el duelo de la Jornada 6 del Clausura 2026

Chivas y América se enfrentan en el Estadio AKRON en la Jornada 6 de la Liga MX.
Chivas y América se enfrentan en el Estadio AKRON en la Jornada 6 de la Liga MX. Foto: Mexsport
Enrique Villanueva

Chivas y América definieron sus alineaciones para el clásico nacional de este sábado 14 de febrero en el Estadio AKRON, sede del partido más esperado de la Jornada 6 del Clausura 2026, torneo en el que el Rebaño marcha con paso perfecto, pero las Águilas vienen en ascenso.

Debido a la ausencia de Luis Romo por lesión, el argentino Gabriel Milito, timonel del Guadalajara, eligió a Diego Campillo para jugar de líbero contra los de Coapa, cuyo único delantero para este encuentro es el experimentado Henry Martín.

Chivas llega a este duelo invicto y como líder con 15 unidades, ocho más que el América, que no conoció el triunfo en las primeras tres fechas del Clausura 2026, pero que viene de victorias sobre Necaxa y Monterrey.

Alineaciones de Chivas y América

  • CHIVAS: Raúl ‘Tala’ Rangel, Richard Ledesma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González, Brian Gutiérrez, Omar Govea, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando ‘Hormiga’ González.
  • AMÉRICA: Luis Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Cristian Borja, Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado, Érick Sánchez, Alexis Gutiérrez, Brian Gutiérrez y Henry Martín.

¿Cómo quedó el último Chivas vs América en el Estadio AKRON?

Hay que remontarnos 11 meses para el clásico nacional entre Chivas y América más reciente en el Estadio AKRON. Fue el 8 de marzo del 2025, en la Jornada 11 del Torneo Clausura, y el marcador final fue un empate sin goles.

Los últimos tres cotejos entre rojiblancos y azulcremas en la cancha del Rebaño culminaron 0-0, pues además del ya mencionado encuentro ese marcador también se repitió en los cotejos de la semifinal de ida del Clausura 2024 y en el de la fase regular de aquel torneo.

