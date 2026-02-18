Se celebra con éxito el Super Bowl LX Fan Race MX en la Ciudad de México

La NFL México celebró, junto con casi 5 mil aficionados, la Super Bowl LX Fan Race MX sobre Paseo de la Reforma, este domingo, como parte de las actividades del Super Bowl LX.

Se celebró el Super Bowl LX Fan Race MX ı Foto: Especial

La carrera presentada por Banorte, que consistió en recorridos de 10K, 5K y una caminata de 2.5K en ramas femenil y varonil, se llevó a cabo previo al juego de la NFL que tendrá lugar en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

Como ha sido tradición, la Super Bowl LX Fan Race MX de este año tuvo la oportunidad para que corredores, familias y fanáticos del futbol americano, muchos de ellos con jersey, disfrazados e incluso con mascotas, se dieran cita para vivir juntos la emoción previa al Super Bowl, en un ambiente festivo.

Se realizó la Super Bowl LX Fan Race MX ı Foto: Especial

Al final de la carrera, NFL México llevó a cabo la premiación de los tres

RAMA FEMENIL 10K

Primer lugar Liliana Arzola Díaz

Segundo lugar Brenda Carina Hernández Zárate

Tercer lugar Evangelina Prado Márquez

RAMA VARONIL 10K

Primer lugar Mauricio Bravo Pérez

Segundo lugar Saúl Levy Martin García

Tercer lugar David Benhur Ayala Montalvo

Los corredores que cruzaron la línea de meta se hicieron acreedores a la medalla conmemorativa de la Super Bowl LX Fan Race MX 2026, presentada por Banorte.

Seattle y Patriots se enfrentan por el Super Bowl

La temporada 2025 de la National Football League llega a su fin con duelo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, dos equipos que llegan en momentos muy parecidos pero con mucho en juego, pues se disputa el último partido de la campaña en el que se define al nuevo campeón de la NFL.

Los de Nueva Inglaterra llegan a este encuentro después de salir campeones de la Conferencia Americana tras vencer a los Denver Broncos en la final, además de buscar el séptimo título en la historia de la franquicia; por su parte, los de Seattle disputarán su tercer Super Bowl en su historia, pero se vuelven a encontrar con los Patriots en el partido por el título, como en el lejano 2015, cuando Tom Brady se enfrentó a Russell Wilson.

El partido será el más llamativo de toda la temporada, no solo por la victoria que está de por medio entre estas dos franquicias, sino porque definirán al nuevo campeón de la NFL y Bad Bunny será el encargado del show de medio tiempo en Santa Clara, California.

aar