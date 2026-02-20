¡Última hora! Barcelona quiere a la Hormiga González; el club español se pelea al delantero mexicano con dos grandes de Europa

Luego de ser goleador del torneo pasado de la Liga MX, seguir anotando en el presente Clausura 2026 y recibir llamados constantes a la Selección Mexicana, el delantero Armando La Hormiga González despierta interés de grandes equipos de Europa. Recientemente se reveló que el Barcelona está siguiendo de cerca los pasos del jugador de Chivas.

De acuerdo con ESPN, el conjunto español tiene interés por El Otaku del Gol, pero no es el único, ya que el CSKA de Moscú, el West Ham y el Celtic también estarían pensando en acercarse al entorno del goleador del Club Deportivo Guadalajara. Pero el Barcelona ya habría contactado a su entorno.

Aunque no hay acercamiento directo entre el Barca y Chivas, sí se informa que el equipo de LaLiga ya tiene sondeos con el entorno de Armando González, quien es visto como uno de los grandes prospectos que hay en el futbol mexicano.

Por ahora no hay una oferta ni un acercamiento entre la directiva del Barcelona y la de Chivas, pero es un gran paso que El Otaku tapatío sea seguido con 22 años por los mejores clubes del mundo.

Recientemente se pudo saber que Armando González rechazó una oferta del CSKA de Moscú. El equipo de Rusia puso una oferta sobre la mesa de 20 millones de dólares (345 millones de pesos mexicanos), oferta que Chivas no vio con malos ojos.

Incluso se dice que el CSKA de Moscú estaba pensando en pagar la cláusula de rescisión de La Hormiga, pero el mexicano prefirió quedarse en la Liga MX y seguir jugando con las Chivas, que en el presente certamen es líder, en parte gracias a los goles de su ariete.

¿Cuándo vuelve a jugar Armando González con Chivas?

Entrando a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX el líder, como ha sido desde el inicio del torneo, son las Chivas Rayadas del Guadalajara, que avanzan con paso firme de seis victorias en seis duelos disputados.

El Rebaño Sagrado buscará alargar su racha cuando enfrente a su prueba más complicada hasta el momento, que es La Máquina del Cruz Azul, que llega como el segundo lugar general con 13 unidades, pero lejos de los 18 puntos de los rojiblancos.

Al momento La Hormiga González es segundo lugar en el campeonato de goleo. Tiene 5 goles en seis juegos, a una anotación de empatar a Joao Pedro, el mejor anotador del semestre con seis dianas.

