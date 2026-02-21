Atlas remonta en casa al Atlético de San Luis y llega a cuatro victorias en Liga MX

El Atlas recibió en casa al Atlético de San Luis para la Jornada 7 del Clausura 2026, encuentro que emocionó a toda la afición rojiblanca, pues iniciaron perdiendo 2-0 en su cancha y terminaron dándole la vuelta al marcador para llevarse su cuarta victoria del torneo por marcador de 3-2.

Fue al minuto 3 de tiempo corrido cuando Joao Pedro consiguió la primera anotación de la tarde, con un recorte dentro del área y una definición de pierna izquierda; fue como el delantero italiano marcó su séptimo tanto de la temporada para seguir en lo más alto de la tabla de goleo.

El segundo tanto de los potosinos llegó al minuto 42 de juego, cuando Eduardo Águila se fue volcado al ataque y no dejó de pelear con los rivales que tenía enfrente. Lo curioso de su anotación fue que, antes de tomar la pelota para sacar el disparo, también mandó al suelo a uno de sus compañeros para quitarlo del camino y conseguir su gol en el cotejo.

📹 | Lalo lo buscó, lo buscó... ¡Y lo encontró!



El segundo tanto de @AtletideSanLuis llegó tras un loable empuje del defensa potosino. 👊#LaLigaDeLaAfición ✨ #J7 #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/FHNUxTK6Io — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 21, 2026

La anotación que acertó a los Zorros en el marcador llegó en el tiempo de compensación de la primera parte; Diego González convirtió el penal por gol y con ello el inicio de una remontada, para que el Atlas continúe invicto en su casa.

En la segunda parte, una terrible jugada por parte de la defensa del San Luis le otorgó otro penal a los locales, pues uno de los zagueros saltó con los brazos estirados y el balón terminó contactando en una de sus extremidades. Eduardo Aguirre fue el que se paró frente a Andrés Sánchez y marcó el segundo gol para los de Diego Cocca.

El encuentro siguió su marcha y Eduardo Águila pasó de ser el héroe del San Luis con su gol a convertirse en el villano de la derrota de su equipo, pues una entrada temeraria al minuto 82 de tiempo corrido mandó al defensa mexicano a los vestidores antes del silbatazo final.

📹 | Alta efectividad. 👌



El guaraní cobro de buena manera la pena máxima y acercó al @AtlasFC en el marcador. 😎#LaLigaDeLaAfición ✨ #J7 #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/se76DPmLoC — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 22, 2026

La superioridad numérica dentro del campo fue aprovechada por el Atlas, pues un minuto después de la expulsión de Eduardo Águila, los Zorros tomaron la ventaja en el marcador.

Agustín Rodríguez se estrenó como goleador rojiblanco; su anotación llegó tras varios rebotes en el área y el delantero uruguayo contactó la pelota de volea para ponerla en uno de los ángulos de la portería.

La afición se levantó de su asiento y, con siete minutos por jugarse, más la compensación en el partido, los fanáticos que se dieron cita en el Estadio Jalisco comenzaron a festejar la cuarta victoria del torneo de los Zorros.

El siguiente compromiso del equipo de Diego Cocca será el viernes 27 de febrero del 2026 en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, donde el Atlas se medirá a los Bravos de Juárez en la Jornada 8 del Clausura 2026.

DCO