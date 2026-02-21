Pumas vs Monterrey: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Los Pumas de la UNAM reciben en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria a los Rayados del Monterrey, duelo que forma parte de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y en donde los felinos buscarán seguir invictos en el semestre.

Con marca de tres victorias y tres empates, el equipo que comanda Efraín Juárez llega a un compromiso que es una de las pruebas más duras en esta mitad de torneo. De los duelos anteriores, los Tigres fueron un rival que está al mismo nivel de dificultad que Rayados.

Del otro lado, Monterrey se presenta en la Ciudad de México tres victorias, un empate y dos derrotas. Ha sido un inicio de semestre complicado para La Pandilla, que pese a tener una plantilla llena de estrellas no encuentra en funcionamiento adecuado.

¿Dónde ver el Pumas vs Monterrey del Clausura 2026?

El Pumas vs Monterrey, de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este domingo 22 de febrero a las 17:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5, TUDN y Vix Plus.

Coco Carrasquilla habla sobre los retos de Pumas

De cara a este duelo, una de las estrellas de los Pumas, Adalberto Carrasquilla, habló ante los medios de comunicación y comentó que el equipo se encuentra enfocado y unido, en un momento en donde hay muchos comentarios sobre una supuesta inestabilidad en el club.

“El grupo está bien, enfocado, poco a poco buscando la mejor versión. Es difícil crear una familia y la hemos encontrado. Estamos disfrutando del futbol. A veces se juega con presión, pero este no es el caso”, dijo el jugador de Panamá.

Mucho se ha comentado que los Pumas han tenido un calendario accesible hasta el momento, pese a que ya les tocó ir a ganarle a Tigres, el domingo enfrentan a Monterrey. Sobre los duelos que se aproximan, como Toluca, Cruz Azul y América, el mediocampista dijo que su mente está en ayudar al club.

“Sobre el calendario que se aproxima, lo mencioné hace poco, sé que tengo una responsabilidad con la selección, pero también eh con el club y es lo más importante ahorita mismo es el club. Ya habrá tiempo luego para mirar con la selección y el calendario que se aproxima va a ser muy difícil, estamos conscientes de eso”, apuntó.

