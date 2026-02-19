¿Dónde ver todos los partidos de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX EN VIVO?

La Liga MX sigue su actividad en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX sigue con la actividad de la Jornada 7. El certamen del futbol mexicano se acerca a la mitad del campeonato y se empiezan a definir los equipos que estarán entre los ocho primero lugares de la Liguilla.

🇦🇹 Hormiga fue elegido como el mejor jugador de la Jornada 6 👏🏻



Excelente trabajo en equipo, mi Rebaño 🔥 pic.twitter.com/IZkMFFiJqn — CHIVAS (@Chivas) February 19, 2026

Entrando a la séptima fecha del campeonato mexicano el líder, como ha sido desde el inicio del torneo, son las Chivas Rayadas del Guadalajara, que avanzan con paso firme de seis victorias en seis duelos disputados.

El Rebaño Sagrado buscará alargar su racha cuando enfrente a su prueba más complicada hasta el momento, que es La Máquina del Cruz Azul, que llega como el segundo lugar general con 13 unidades, pero lejos de los 18 puntos de los rojiblancos.

¿Dónde ver todos los partidos de la Jornada 7 del Clausura 2026?

Viernes 20 de febrero-Tigres vs Pachuca-19:00 horas-Azteca 7, FOX ONE

Viernes 20 de febrero-Puebla vs América-21:06 horas-Azteca 7 y FOX ONE

Viernes 20 de febrero-Atlas vs Atl. San Luis-17:00 horas-Vix Premium y el canal de YouTube de Miguel Layún

Sábado 21 de febrero-León vs Santos-19:00 horas-FOX ONE

Sábado 21 de febrero-Necaxa vs Toluca-19:00 horas-Azteca 7, Claro Sports y Vix Premium

Sábado 21 de febrero-Cruz Azul vs Chivas-21:05 horas-Canal 5, TUDN, Vix Premium y

el canal de YouTube de Miguel Layún

Sábado 21 de febrero-Tijuana vs Mazatlán-11:10 horas-FOX ONE

Domingo 22 de febrero-Pumas vs Monterrey-17:00 horas-Canal 5, TUDN y Vix Plus

Domingo 22 de febrero-Querétaro vs Juárez-19:00 horas-FOX ONE

⚽️ NUESTRO PRÓXIMO PARTIDO ⚽️



🆚 Chivas

🗓️ Sábado 21 de febrero

⏰ 21:05

🏟️ Cuauhtémoc pic.twitter.com/EPFKbtWnHc — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 18, 2026

Más duelos atractivos de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX

Además del duelo entre Cruz Azul vs Chivas, que sin duda es el más atractivo de la fecha, tendremos duelos llamativos, como el Puebla vs América y el Pumas vs Monterrey, además del partido que abre la jornada.

Tigres recibe en casa, el Estadio Universitario, mejor conocido como El Volcán, a los Tuzos del Pachuca, que poco a poco y sin hacer mucho ruido está peleando la zona alta de la tabla general.

Pachuca tiene 11 unidades y se encuentra en el quinto lugar. Tienen marca de 3 ganados, dos empates y una derrota. Por su lado, los Tigres tienen tres partidos ganados, una igualada y dos cotejos perdidos.

aar